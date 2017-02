Neexistuje nič lepšie ako perfektný tréning, ktorý vám zlepší náladu a udrží vás zdravých. Aj keď si tréningový plán a jednotlivé zaťaženia možno vymýšľate sami, osobný tréner je tu na to, aby ste čas strávený tréningom využili čo najefektívnejšie.



Ak to so svojimi cieľmi myslíte naozaj vážne, chcete v budúcnosti niečo dosiahnuť a prekonať sám seba, je dobré mať osobného trénera. Nie je tu len na to, aby vás motivoval a usmerňoval, ale slúži tiež ako veľká opora na dlhej ceste k cieľu.

Tréningový plán ušitý na mieru vám pomôže zistiť, čo dokážete a vaše ciele sa vám už nebudú zdať také vzdialené. Prekonáte sa a dokážete veci, ktoré by ste možno sami, bez trénera, ani nezvládli.

Tréner musí svojho zverenca poznať po všetkých stránkach. Na niekoho treba neustále tlačiť a poháňať ho a iný by trénoval toľko, čo mu telo vládze, čo však môže viesť k pretrénovaniu. Ani jeden extrém nie je správny.

Prečo mať osobného trénera?

1. Naučí vás nové veci

Ak ste v posilňovni nováčikom, je dobré osloviť trénera. Vysvetlí vám, aké cviky sú pre vás vhodné, podľa cieľov a toho, na čo sa chcete zamerať. Mnoho fitness centier ponúka v členstve trénerov zdarma. Tí vám vytvoria profesionálny tréningový plán na určité obdobie.

2. Stane sa aj vaším terapeutom

Trénerovi by ste mali plne dôverovať. Niečo vás trápi? Zverte sa s tým svojmu osobnému trénerovi počas strečingu, pilates, či ľahkého klusu.

3. Podporuje vás

Aj napriek tomu, že si myslíte, že už ďalej nemôžete, práve tréner vám posunie hranice. Pomôže vám prekonať sa a dokázať si, že to ide aj bez zbytočných výhovoriek. Väčšina z nich je aj tak len vo vašej hlave.

4. Vidí vo vás viac než vy sami

Každý tréner svojim zverencom verí a chce im pomôcť dosiahnuť ich ciele. Často v nich tiež vidí potenciál, o ktorom sami zatiaľ nevedia.

5. Je lepší ako zrkadlo

Určite ste sa už počas tréningu sledovali v zrkadle. Videli ste, čo robíte zle a potom ste sa vedeli opraviť. Nikdy to však nenahradí oko trénera, ktorý presne vie, ako sa má jednotlivý cvik vykonávať a aká je správna technika. Ak vás vidí, vie vás ihneď opraviť a tréning je potom oveľa efektívnejší.

6. Poteší sa, keď sa spotíte

Keď máte dosť, kto vás vidí radšej ako váš tréner? Všetko to fučanie, hnev a potenie mu robia radosť a vidí, že robíte, čo máte a tréning, ktorý vám stanovil, má význam. Verte, že raz sa vám to všetko vyplatí.

7. Usmerňuje vás

Nemôžete stále len makať a drieť. Telo si potrebuje aj oddýchnuť, potrebuje aj kvalitnú regeneráciu. Menej je niekedy viac, to si však mnoho športovcov neuvedomuje. Potom hrozí pretrénovanie. Tréner dá pozor, aby k nemu nedošlo.

8. Zabráni stagnácii

Dobrý tréner má pre vás stanovený optimálny tréning. Tréning s určitým tréningovým zaťažením, ktoré sa postupom času zvyšuje, aby ste nestagnovali, ale napredovali. Dobrý tréner presne vie, kde a kedy máte pridať a kedy naopak zvoľniť. Vy ho len nasledujete.

9. Pomôže vám schudnúť

Máte nadváhu alebo potrebujete vyformovať postavu? Profesionálny tréner vám nastaví presný tréningový program a stravovací plán.

10. Naštartuje vás

Každý má nejakú rutinu. Niekomu môže časom liezť na nervy a jednoducho potrebuje zmenu. Nový tréner vás naučí nové techniky a položí pred vás nové výzvy. Už viac nebudete musieť trénovať dokola to isté.

Tréner je tu pre vás, aj ak ste chorý alebo máte špecifické zranenie. Samozrejme, pri zraneniach treba v prvom rade vyhľadať lekára. Ale tí väčšinou vidia za všetkým šport a predpíšu vám pauzu, niekedy aj navždy. Tréner vám poradí, do akej miery môžete svoje telo zaťažiť. Tiež pomôže určiť príčinu a v budúcnosti sa jej vyhnúť.

Máte aj vy osobného trénera?