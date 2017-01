Žijeme v dobe, kedy sa dlhovekosť stáva bežným pojmom, nie raritou. Vďaka rôznym „udržiavacím“ liekom a kúram sa ľudia bez problémov dožívajú 80 – 90 rokov. Jeseň života je však často spojená s nespočetným množstvom chorôb, ktoré bránia človeku tešiť sa zo zaslúženého odpočinku. Správnou životosprávou a životným postojom však dokážeme významne ovplyvniť kvalitu života aj vo vysokom veku.

American Heart Association (Americká asociácia pre srdcové ochorenia) odporúča aspoň polhodinku miernej aktivity denne. Práve toto množstvo fyzickej aktivity je postačujúce, aby ste zlepšili svoju celkovú kondíciu. Keď si vezmeme, že nám stačí tridsaťminútová prechádzka rezkejším krokom denne – znie to veľmi dosiahnuteľne, nie?

Fyzickou aktivitou k duševnej pohode

Odhaduje sa, že až 10 % populácie trpí úzkosťou a depresiami. Fyzická aktivita však dokáže tieto stavy významne ovplyvniť. Áno, je veľmi ťažké rozbehnúť sa do poľa, keď človek nevládze vstať z postele. Pravidelné cvičenie však znižuje napätie, pocity úzkostí i samotné depresie. Človek sa bezprostredne po cvičení cíti lepšie a tento stav pretrvá aj po tom, čo sme si „dali do tela“. Dôležité je, aby sa cvičenie stalo našou rutinou, vtedy môžeme hovoriť o trvalých výsledkoch.

Cvičením k fyzickému zdraviu

Nemusíte byť práve vrcholový športovec a cvičiť šesť či osem hodín denne. Skúste však dodržiavať aspoň stanovenú dennú polhodinku. Tento kratučký čas, ktorý si vyčleníte pre fyzickú aktivitu, vás uchráni pred kardiovaskulárnymi ochoreniami. Je dokonca preukázané, že ľudia, ktorí denne pozerajú viac ako štyri hodiny televíziu majú až o 46 % vyššie riziko úmrtia z akejkoľvek príčiny ako ich aktívnejší rovesníci, a z týchto úmrtí je až 80 % spôsobených srdcovocievnymi ochoreniami.

Telesná aktivita si poradí aj s vysokým krvným tlakom aj cholesterolom. Ak máte s týmito problémami dočinenia, nehrňte sa bezhlavo do veľmi aktívnej činnosti, pretože by vám naopak hrozil kolaps. Začnite so spomenutými prechádzkami, postupne pridávajte bicyklovanie, plávanie, posilňovňu a pod. Pri vážnych ochoreniach treba začať cvičiť uvážlivo.

Prínos, ktorý stojí za zváženie

Majte na mysli, že hoci sa môžete dožiť torty so sto sviečkami, váš život vám už nemusí prinášať radosť. Čím skôr si uvedomíte, že zásadná ja kvalita života, tým zvýšite šance svoj život v tomto smere ovplyvniť.

Vďaka fyzickému cvičeniu si udržíte silu aj vytrvalosť. Aj mierne fyzické aktivity dokážu pozitívne ovplyvniť krvný obeh, znížiť riziko spomenutých kardiovaskulárnych ochorení o 30 – 40 % a znížiť riziko mŕtvice o 20 – 27 %. Cvičenie udržiava hmotnosť pod kontrolou, upravuje krvný tlak i hladinu cholesterolu, bráni rednutiu kostí a udržuje fyzickú zdatnosť.

Nesmieme zabudnúť ani na dopady na psychiku, ktorá sa vplyvom cvičení uvoľňuje, odstraňuje sa napätie, stres i úzkosti. I keď sa fyzicky vyčerpáme, cvičenie nás nabije energiou a optimizmom. Navyše, cvičenie je univerzálny liek na nespavosť.

Tak čo poviete, stojí ta polhodinka denne za kvalitný a plnohodnotný život?