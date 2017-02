Jarné a letné počasie praje každému športu. Horskú a cestnú cyklistiku si však môžete vychutnať v každom počasí. Podmienkou je však dobre sa pripraviť aj po stránke športového oblečenia. Ako sa hovorí – neexistuje zlé počasie, iba zle oblečený človek. Preto dnes venujem niekoľko riadkov téme ako sa obliecť na bicykel.

Ako vybrať cyklistické oblečenie

Každý kus cyklistického oblečenia by mal byť priliehavého strihu, aby kopíroval línie tela. Po estetickej stránke je to tak trochu dané aj krásou a elegenciou cyklistického športu, no dôležité je to hlavne z iných dôvodov. Cyklo oblečenie s priliehavým strihom výrazne znižuje odpor vzduchu a zvyšuje dobrý dojem z jazdy. Ak fúka studený vietor, znižuje pocit chladu, lebo vytvára akúsi „druhú pokožku“. Preto by ste mali pri jeho kúpe venovať dostatočnú pozornosť skúšaniu.

Teplota 20 – 30 °C

Ak vonku panuje letné počasie od 20 °C do 30 °C, nemusíte veľa riešiť. Oblečte si cyklistický dres s krátkym rukávom a krátke cyklistické nohavice. Nemusíte mať vôbec obavy, že v priliehavom oblečení bude priveľmi teplo. Kvalitné a vysokotechnické materiály z mikrovlákna zabezpečujú dostatočnú cirkuláciu vlhkosti a udržiavajú telo v komfortnej teplote. Ak by vám predsa len bolo horúco, siahnite po drese s dlhým zipsom, dá sa rozopínať po celej dĺžke. Má ho v ponuke každý seriózny výrobca.

Pod cyklo dres môžete použiť niektorý model funkčného spodného prádla. Napríklad tielko z tenučkého mikrovlákna zabezpečí „medzivrstvu“, pomáha odvádzať pot a zamedzuje prehrievaniu. Pri vysokých teplotách však niektorí športovci používajú dres bez spodnej vrstvy. Je to teda individuálne.

Rovnako veľký dôraz treba klásť aj na výber cyklo nohavíc. Ide o dôležitú časť oblečenia cyklistu, keďže počas celej jazdy dochádza k neustálemu kontaktu so sedadlom bicykla. Cyklistické nohavice, ktoré dokonale nesedia, môžu pri dlhých tréningoch spôsobiť veľké problémy. Kvalitná antibakteriálna vložka by mala byť samozrejmosťou.

Teplota 15 – 20 °C

Pri tejto teplote nám bude chladnejšie najmä na vrchnú časť tela. Arzenál cyklistického oblečenia treba doplniť dresom s dlhým rukávom, ktorý je oproti krátkemu cyklo dresu z trochu teplejšieho materiálu. Výhodná je však aj kombinácia krátkeho cyklistického dresu a návlekov na ruky. Tých je na výber veľké množstvo od univerzálnych cez tenučké lykrové, zateplené až po nepremokavé do dažďa.

Dá sa ešte poistiť cyklo vestou odolnou proti vetru, aby vás neprefúklo. Výhodou tejto kombinácie oblečenia (krátky dres, návleky a vesta) je, že ak sa oteplí, môžete sa vyzliecť a oblečenie schovať do zadného vrecka dresu. Pod dres opäť môžete opäť použiť funkčné spodné prádlo. Metóda „vrstvenia“ tenkých vrstiev športového oblečenia má podstatu v rýchlom odvádzaní vlhkosti, teda vždy radšej zvoľte viac tenkých vrstiev ako menej hrubých.

Teplota 10 – 15 °C

V týchto podmienkach už proti chladu treba chrániť aj dolné končatiny. Opäť je na výber viacero možností. Jednou z nich sú trojštvrťové cyklo nohavice. Z podobného dôvodu ako pri návlekoch na ruky však za dobrú voľbu považujem použitie cyklistických kraťasov a návlekov na nohy. Cyklistické návleky na nohy sú v ponuke buď na celé nohy alebo len na kolená. Výber závisí od vášho pocitu a teploty. Ak je veľmi chladno, nepôjde to bez dlhých cyklistických nohavíc. Na výber je veľké množstvo – tenšie alebo teplejšie, vybavené aj membránou Windstopper, ktorú neprefúkne.

Dážď pri jazde na bicykli

Nie je to síce najideálnejší spoločník pri bicyklovaní, ale sú aj takí, ktorí ho dokážu pretrpieť. Asi najmenej príjemné sú premočené chodidlá v tretrách, preto si zaobstarajte kvalitné nepremokavé neoprénové návleky na tretry. Vrch tela proti vode a chladu chráňte pláštenkou. Tá je väčšinou z tenkého, úplne nepremokavého materiálu a dá sa schovať do zadného vrecka dresu. Preto je dobrým spoločníkom na tréningu, a to hlavne ak očakávate zhoršenie počasia. Pozor však pri lacnejších modeloch, materiál nemusí prepúšťať vlhkosť ani smerom von. Pri výbere sa preto dostatočne informujte o jej vlastnostiach.

Verím, že som poskytol niekoľko užitočných rád k výberu cyklistického oblečenia. S množstvom kilometrov pribudne aj patričné množstvo skúseností a už aj sami budete vedieť, v akom oblečení sa cítite najlepšie. Teším sa, až vás uvidím na tréningu. Trénujeme!