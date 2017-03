Dlhšie a teplejšie dni sú ako stvorené na víkendy strávené s rodinou niekde v prírode. Sedavý spôsob života nás prenasleduje od detstva, kedy sedíme celé dni v škole. Preto je už od útleho veku dôležité v deťoch budovať zdravý vzťah k aktívnemu pohybu. Jazda na kolobežke či bicykli, loptové hry, ale aj mnohé iné aktivity prispievajú k ich správnemu vývinu.

Rodičia sú pre deti prvým vzorom, s ktorým sa v živote stretnú. Keď vidia, že ich rodičia pravidelne športujú, je aj pre ne prirodzenejšie a jednoduchšie hýbať sa. Kedysi sme mali dostatok pohybu aj vďaka telesnej výchove na školách, ale nie všade to platí aj dnes. O zdravý pohyb detí sa musia postarať najmä rodičia a práve prichádzajúca jar je na to ideálnym obdobím. Vytiahnite bicykle, kolobežky a korčule a hýbte sa spolu s deťmi.

Zdravý pohyb odmalička

Nenúťte deti do niečoho, čo ich nebaví. Aj preto školy ponúkajú množstvo pohybových aktivít. Je predsa jasné, že nie všetky deti bude baviť volejbal a iné zase neprepadnú behu na dlhé trate. Pre najmenších je skvelým pohybom a zábavou zároveň vystrájanie na šmykľavke. Deti by mali byť vedené k športu nenásilne hravou formou. Nie nadarmo sú detské ihriská plné šmykľaviek, preliezačiek, hojdačiek či kolotočov.

Prvé kolieska

Všetky deti sa tešia na svoj prvý bicykel. Ešte pred tým, ako naň prvýkrát vysadnú, si môžu trénovať svoju kondíciu a pripraviť sa na prvú jazdu vďaka iným detským vozidlám. Menšie deti si spolu s prvými krokmi môžu užívať jazdu na odrážadlách, kým starší súrodenci už bicyklujú. Skvelou pohybovou aktivitou sú pre deti aj kolobežky. Užívajú si ich najmä deti v mestách, pretože na nich môžu jazdiť bezpečne po chodníku. Kolobežky majú tú výhodu, že sú malé a mnohé z nich sa dajú prakticky zložiť.

Čas na kolektívne hry

Ku kolektívnym hrám sa väčšina detí dostane až na základnej škole. Aj podľa pediatrov je práve 6 rokov najvhodnejší čas na zapojenie detí do kolektívnych hier. V tomto veku už majú určitý pocit sebaistoty a vybudované sociálne väzby s kamarátmi. Tie sa posilňujú prostredníctvom loptových hier v rôznych krúžkoch na školách, ale aj na telesnej výchove. Musíte však myslieť na to, že nie všetky deti si kolektívne športy zamilujú, preto ich do toho ani v budúcnosti netreba nútiť.

Takýto prístup by v nich mohol vyvolať úplne opačný efekt, ktorý by posilnil nenávisť k športu všeobecne. Deti by mali vyskúšať všetko, po čom túžia, aby nakoniec zistili, ktorá aktivita ich najviac baví. Pohyb je dôležitý najmä v dnešnej dobe plnej technických vymožeností. Je dôležité viesť aj tých najmenších k zdravému pohybu, ktorý je pre nich prirodzený a nenútený.