Akýkoľvek aktívny život vediete a akokoľvek veľa času trávite športovaním, nemali by ste zabúdať na svoje vlastné telo, ktoré si zaslúži uvoľnenie a oddych. Je to dôležitá protiváha nadmernej fyzickej záťaže, akú váš organizmus podstupuje pri športovom výkone.

Svojmu telu pomôžete „spamätať sa“ z vypätia a na ďalšie veľké výzvy ho pripravíte vďaka celkovej regenerácii a relaxu. Fyzioterapeuti a lekári odporúčajú pravidelne absolvovať rozličné procedúry, či už to budú masáže, sauny alebo liečebné zábaly.

Keď svaly potrebujú pomoc

Vedeli ste, že na svete existuje viac ako 100 rôznych druhov masáží? Patria k najobľúbenejším formám regenerácie, pričom mnohé z nich pochádzajú z dávnych kultúr a viaceré sa dokonca z hľadiska použitej techniky vzájomne prelínajú.

Švédska masáž na celkovú regeneráciu

Patrí medzi najbežnejšie typy masážnej terapie, ktorá jednak uvoľní telo, ale dokáže aj zmierniť bolesť či napätie vo vnútri svalov, zvýši prekrvenie organizmu aj pružnosť tela, pomáha rozpumpovať metabolizmus a následné ľahšie odbúravanie tukov.

Kombinuje niekoľko základných masážnych hmatov – dlhé a dôkladné ťahy, ktorými procedúra začína aj končí, miesenie a potľapkávanie svalov, ktoré sa ponáša na prácu s cestom, a takzvanú frikciu, v rámci ktorej sa pôsobí na určité body palcom, končekmi a kĺbmi prstov. Nasleduje rytmické poklepávanie a rýchle „bicie“ pohyby. Ideálne je absolvovať takúto masáž po veľkej fyzickej záťaži, pretože uvoľňuje svaly a svalové úpony, takže podporí celkovú regeneráciu organizmu.

Horúce kamene na uvoľnenie

Tento typ masáže poznali už v prastarej Mezopotámii, v Indii či v mayskej kultúre. Slúži najmä na rozprúdenie energie v tele, uvoľňuje svalstvo, podporuje prekrvenie ciev a okysličovanie krvi, zlepšuje metabolizmus a detoxikáciu organizmu. Základom masáže sú lávové kamene, ale najčastejšie sa používajú zaoblené a vyhladené riečne kamene, ktoré terapeut najprv nahreje, prípadne natrie olejom a následne uloží po celej dĺžke pacientovho chrbta. Kamene potom šíria teplo hlbšie do svalového tkaniva, z ktorého sa uvoľňuje napätie.

Ajuvérdska masáž na ozdravenie

Nazýva sa aj Abhyanga a pochádza z tradičného indického systému liečenia. Je postavená na spojení jógy, meditácie a rytmickej masáže s použitím teplej zmesi hojivých bylinných olejov. Jej hlavným cieľom je ozdravenie organizmu, jeho celková detoxikácia a uvoľnenie od psychického aj fyzického stresu, ale aj úľava od bolestí svalov či chrbtice.

Akupresúra proti kŕčom

Patrí k tradičným liečebným metódam pochádzajúcim z Číny, ktorých základom je stláčanie bodov, resp. bodová masáž chrbta. Jej najväčšou výhodou je odstránenie svalových blokov a uvoľnenie takzvaných spazmov, čo sú neovládateľné sťahy svalov a kŕče, ktorými športovci neraz trpia. Zároveň pôsobí na naše energetické kanály, takže má priaznivý vplyv aj na myseľ, vnútornú rovnováhu či na krvný obeh a lymfatický systém. Ideálne je, ak po tejto procedúre bude nasledovať regenerácia v podobe sauny, strečingu a ľahkej sprchy.

Bowenova terapia na opuchy

U športovcov je obľúbená aj preto, že pomáha riešiť šľachové zranenia, natiahnutie svalov, výrony či opuchy kĺbov. Technika, ktorú vymyslel Austrálčan Tom Bowen, tíši svalovú horúčku, ale aj bolesti ramien, lakťov a kolien. Na tejto masáži je zaujímavé to, že na rozdiel od iných metód sa pri nej používajú iba jemné, kĺzavé, zato veľmi presné dotyky svalov.

Myofasciálna masáž na bolestivé body

Niekedy sa považuje za ľahkú formu strečingu a skvelo funguje ako doplnok športovej masáže. Z jej názvu vyplýva, že sa zameriava na takzvané fascie, čo sú zväzky hustých vlákien spojivového tkaniva, ktoré tvorí „obal“ našich vnútorných orgánov, ale aj nervov, svalov, kostí a kĺbov.

Fascie zodpovedajú za pružnosť svalov, takže ak určité partie nášho tela začnú tuhnúť, treba hľadať príčinu problému práve tu. Cieľom myofasciálnej masáže je uvoľniť celý svalovo-šľachový aparát, a to najmä pôsobením na takzvané spúšťacie body – bolestivé miesta svalov. Takto pomáha odstrániť zo svalov napätie a zlepšiť rozsah pohybu.

Bankovanie na vyplavenie bolesti aj toxínov

Určite ste už videli obrázok, ako terapeut prikladá na chrbát pacienta sklené duté nádobky. Takejto forme terapie sa hovorí bankovanie. Môže mať rôznu podobu aj intenzitu, najmä v závislosti od teploty nahriatej sklenej nádobky (banky). Využíva sa pri bolestiach chrbta, šije a kĺbov, na odstránenie problémov vnútorných orgánov či na ozdravenie lymfatického a imunitného systému.

Terapia spočíva v tom, že nahriata banka sa prisaje na priložené miesto, kde sa vplyvom podtlaku popraskajú drobné žilky. Prejavuje sa to namodrenými podliatinami. Banky takto pôsobia cez reflexné zóny na jednotlivé orgány vrátane svalov. Terapia si vyžaduje následné dodržiavanie pitného režimu na vyplavenie škodlivín z tela, ktoré môže znásobiť ešte aj saunovanie.

Uvoľnite sa, prosím!

Ozajstnú formu relaxu predstavujú najrozličnejšie zábaly, kúpele aj pobyty v saune. Ak sú kúpele spojené s využitím prírodných liečivých zdrojov, hovoríme o balneoterapii. Na Slovensku je toto odvetvie bohato rozvinuté, ponúka preto celý rad regeneračných procedúr. Samozrejme, relaxačné zábaly či saunu si môžete dopriať aj mimo kúpeľných stredísk.

Rašelinový zábal

Predstavuje osvedčený spôsob, ako zlepšiť prekrvenie, činnosť svalstva a kĺbov a je skvelým doplnkom masáží. Za svoje blahodárne účinky vďačí množstvu živín, minerálov, prírodných stopových prvkov a ďalších látok, ktoré sa do organizmu vstrebávajú cez pokožku. Rašelina je vlastne pozostatok rastlín, takže je bohatá na organické látky, triesloviny, vosky a enzýmy.

Doprajte si teplo

Prečo je saunovanie zdravé a obzvlášť prospešné pre športovcov? Pobytom v rozohriatej miestnosti sa prekrvuje svalstvo a zlepšuje krvný obeh. Vďaka tomu sa do svalov dostáva viac kyslíka a živín a zároveň sa organizmus ľahšie zbavuje odpadu. Po čase, ktorý strávite v saune, však nezabudnite doplniť aj vitamíny, ktoré vplyvom rozhorúčeného prostredia organizmus takisto stráca.

Môžete si vybrať medzi najteplejšou fínskou saunou, ktorá jediná by sa mala nazývať saunou, ďalej parnou komorou, kde je síce nižšia teplota, zato vysoká vlhkosť vzduchu, a infra kabínou, ktorá využíva liečivé účinky neviditeľného infračerveného žiarenia. Do sauny však nikdy nechoďte bezprostredne po športovej aktivite, a už vôbec nie po veľkej fyzickej záťaži, keď je organizmus príliš rozhorúčený na to, aby mohol bez problémov zniesť vysoké teploty.

Zázračné magnézium

V medicíne sa využíva sulfát magnézia, ktorý je známy ako anglická soľ. Táto látka, ako mnohí určite vedia, má spazmolytický účinok, čiže pomáha bojovať proti svalovým kŕčom. Magnézium však zároveň upokojuje a ako bonus prospieva správnemu fungovaniu srdcovo-cievnej sústavy. Ak teda absolvujete magnéziový kúpeľ, uľaví sa vám od svalovej bolesti. Môžete si ho ľahko pripraviť aj doma – do vody jednoducho vsypete dva poháre soli. Zábaly s obsahom sulfátu magnézia zasa pomáhajú pri natiahnutých svaloch.

Bublinky pre športovcov

Kto by nemal rád vírivky? Používajú ich vo veľkom aj nešportovci, ktorým niekedy slúžia aj ako alternatíva sauny. Pre atlétov a iných športujúcich nadšencov sú príjemné preto, lebo telo ponorené do teplej bublajúcej vody skvelo uvoľňuje svalové napätie a urýchľuje regeneráciu svalových tkanív. Takisto však nezabúdajte na to, že po športovom výkone treba nechať organizmus najprv ochladiť.

Terapia vodou

Hydromasáže alebo aj škótske streky sú veľmi známe a uplatňujú sa pomerne často nielen pri regenerácii, ale aj s cieľom zvýšiť imunitu a otužilosť organizmu. Takáto stimulujúca a povzbudzujúca procedúra spočíva v striedaní teplých a studených prúdov vody, najskôr v oblasti horných a dolných končatín, potom v prednej aj zadnej časti trupu.

Liečba chladom

Kým sauna či vírivka ponúkajú príjemný relaxačný zážitok, kryokomora je trochu drastickejšou formou pasívneho odpočinku tela. Kryoterapia sa totiž uskutočňuje v miestnosti, kde sa teplota klesá až do -120°C. V takomto mrazivom prostredí pobudnete naozaj len chvíľku (2 až 3 minúty), stačí to však na to, aby ste masívne prekrvili svoj organizmus a dopriali mu komplexnú rehabilitáciu, ktorá prospieva poškodeným svalom či kĺbom.