Ako nepribrať cez Vianoce?

Vianoce sú čas, kedy sa zrútia všetky štruktúry a predsavzatia. Ocitáte sa v inom svete a to, na čo ste po celý rok zvyknutí, je odrazu preč. Namiesto denno-denného režimu typu tu máte celé dni voľna. Či už sedíte doma, alebo posedávate s najbližšími, pravdepodobne sa to nezaobíde bez vianočných špecialít.



Nalejme si čistého – keby ste si cez Vianoce dovolili jeden deň plný maškrtenia, určite by sa nič nestalo. Dokonca ani tri dni – Štedrý deň + Prvý sviatok vianočný + Silvester – by vám asi neublížili. Problémom však je, že tento záchvat trvá dlhšie ako len tri dni.

Prípravy už v novembri

V mnohých rodinách sa s pečením, nakupovaním a prípravami začína už v novembri. Každá ochutnávka sa započítava do obvodu pásu. Sladkosti, slanosti, tučné jedlá. Ak to nestačí, pridajte si ešte lokše, klobásku či cigánsku z vianočných trhov.

Je ťažké snažiť sa nepribrať cez Vianoce, ak sa potĺkate po byte a z nudy zobkáte všetko, čo vidíte a keďže je to všade, lebo je toho veľa, odolať je priam nemožné. Po sviatkoch zase treba dojesť všetko, čo zostalo, aby sa to náhodou nevyhodilo. Všade je všetkého prebytok a vy ste takí prejedení, že sa ledva hýbete. Na šport, na ktorý ste zvyknutí, ani len nepomyslíte. Však aj od toho si treba oddýchnuť, pravda.

Pečieme a nakupujeme, lebo sa to tak robí

Vianoce sa riadia tradíciou. Tradíciou, že sa ponúkne viac, ako sa dá zjesť. A nie len tak hocičo, musí to byť chutné, teda chutné (soľ, cukor, tuk), niečo, čo bežne nejedávate. Skoro každá rodina na Vianoce narobí zásoby jedla nezmyselných rozmerov. A potom sa očakáva, že to všetci zjedia. Nečudo, že to má následky.

Pribrať medzi Vianocami a novým rokom 2 až 5 kíl je celkom jednoduché. Stačí vytrvať a neprestať sa napchávať. Už začiatkom decembra (veď bude Mikuláš) sa začína pomaly prechádzať na sviatočný režim. Ak niečo pripravujete a pečiete, stačí si zakaždým niečo zobnúť a ochutnávať z každej pripravovanej dobroty.

Keďže sviatočné pochúťky sú spravidla nevhodné jedlá, ukladajú sa do tukových zásob mimoriadne ochotne. Čokoládovú polevu ochutnáte radšej, ako keby ste chystali tofu misu. No popri tom všetkom sa ale stravujete normálne. V tom je ten problém.

Na to, aby ste začali priberať stačí, aby ste zjedli len o niečo málo energie viac, než je potrebné. Vôbec sa nemusíte prejedať. Stačí, ak si dáte k primeranej strave jeden jediný koláčik. Práve to vysvetľuje, že aj keď sa človek veľmi snaží a škrtí, aj tak môže pribrať. Stačí sa dostať do energetického plusu.

Chcem si dopriať, chcem si to užiť

Mnohí sa bránia. Na sviatky sa predsa nebudem obmedzovať! Vianoce sú len raz do roka a neberte mi ich. Pokojne si zobkajte, ale potom sa nečudujte, čo vám váha po sviatkoch ukáže. Nie je možné na poli naháňať naraz dvoch zajacov. Buď si užívajte a jedzte, alebo si strážte postavu a zdravie. Tieto dva ciele sa nedajú splniť naraz.

Dajú sa síce robiť kompromisy, ale dosť veľa ľudí s tým má problémy. Dokážete si dať kúsok torty ako jedinú výnimku dňa? Nebudete potom túžiť pokračovať? Ak nie, potom si môžete tú tortu dopriať. Moja skúsenosť je taká, že s jedlom rastie chuť a jeden kúsok zásadne nestačí.

Je zdravé zjesť údené, smotanu, maslo, tortu, keksy, čokoládu, vaječný koňak, trubičky, tyčinky, lupienky, vyprážaného kapra, zemiakový šalát, med…? Len si to odvážte na váhe a zistíte, že aj tu hovoríme o dvoch kilách jedla. Z toho štvrť kila je tuk. To je v poriadku, lebo tradícia. Ibaže by nie.

Hýbte sa aj cez Vianoce

Ak chcete mať výsledky, zoberte sviatky ako výzvu. Ako tréning vôle. Nepodľahnite zľahčovaniu typu teraz môžete, raz za rok si azda jeden koláčik dopriať môžem. Jasné, môžete. Ale nezabudnite na pohyb.

Konečne máte dostatok času na seba a na tréning, možno aj dva denne :).Využite to a potom sa nadbytočných kilogramov naozaj báť nemusíte. Vianoce tiež treba brať s rezervou a s heslom – všetko s mierou. Pekné sviatky 🙂