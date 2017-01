Každý z nás určite pozná ten večerný boj, keď do role úhlavného nepriateľa nastupuje vlčí hlad a jediná záchrana sa skrýva chladničke. Z nevysvetliteľných dôvodov potrebujete niečo maličké zbodnúť. Nikto si však neuvedomuje, že za týmito pocitmi je zlé stravovanie v priebehu dňa, najmä prísna diéta. Keď telo nedostane cez deň toľko energie, koľko potrebuje na prevádzku, zvýši sa hladina hormónov, ktoré mu signalizujú, že má doplniť zásoby. Následkom je večerné vyjedanie chladničky. Na to zaberá jediné – viac malých porcií vyváženej stravy denne. Veľkú službu pritom urobí olovrant a zdravá večera.



Večerný záchvat hladu však poznajú aj tí, čo sa v priebehu dňa normálne stravujú. Pravdepodobne je to preto, lebo cez deň sa príliš kontrolujú. V takom prípade treba jedálny lístok viac zamerať na sacharidové jedlá. Samozrejme nie parené buchty a šišky, ale napríklad obilniny, ryžu, zemiaky či celozrnné potraviny. Naša strava počas dňa teda musí byť vyvážená, aby sme sa neukracovali o jedlo, ktoré si koniec koncom naše telo i tak vypýta. Keď sa to ale aj tak stane, existuje niekoľko trikov, ako to zvládnuť. Dobrou fintou je nemať doma žiadne sladkosti ani slanosti.

Keď vás prepadne neodolateľná večerná chuť maškrtiť, vyriešte to zeleninou. Urobte si šalát z paradajky, papriky a uhorky, alebo si očistite kaleráb či mrkvu a chrúmajte ich pri filme. Zelenina je večer lepšia ako ovocie, pretože obsahuje menej cukru, môžete jej teda zjesť veľa.

Mnohým pomáha aj pohyb. Pri večernej prechádzke so psom zabudnú na návaly hladu. V takom prípade však radšej choďte do prírody, aby ste cestou nestretli nejaké rýchle občerstvenie. Aj takí ľudia však skôr či neskôr siahnu po nočnej porcii. Preto je lepšou cestou zjesť menšie, nízkokalorické jedlo. Je to aj rozumnejšie, pretože v opačnom prípade sa vo vás vďaka zníženej hladine cukru v krvi prebudí ešte väčší hlad. Ak však zjete večer jedlo bohaté na sacharidy, hrozí vám zas priberanie.