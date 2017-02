Možno ste videli reklamu v televízii či na internete alebo máte známeho, ktorý sa už zúčastnil triatlonu. Rozprával vám pocity a zážitky a vás to tak nadchlo, že by ste si triatlon možno aj skúsili, ale neviete si pod tým zatiaľ nič predstaviť. Neviete, ako začať a čo potrebujete, aby ste sa naň dobre pripravili.



Asi nemusím vysvetľovať, čo je triatlon, no keďže sa stretávam aj s ľuďmi, ktorí to nevedia, tak aspoň v skratke. Na základnej úrovni je to náročný vytrvalostný šport. Pokrytie výkonu si vyžaduje veľké množstvo energie, ktorú je potrebné získať čo v najkratšom čase a využiť čo najefektívnejšie. S týmito pretekmi sa iné ozaj nedajú porovnať.

Ako je jasné už z názvu, pozostáva z troch disciplín – z plávania, cyklistiky a behu. Tieto sa vykonávajú za sebou a bez zastavenia. Áno, čítate dobre.

Neskôr sami zistíte, že triatlon nie je len o pretekaní. Sú v ňom skryté zážitky, skúsenosti a výzvy. Tie budete stále chcieť posúvať ďalej a ďalej a postupne ich zdolávať. A potom tieto hranice možno posuniete aj mimo športu. Triatlon vám tak dá omnoho viac, než len dobrý pocit.

Triatlony delíme do 4 základných skupín:

šprint triatlon ,

, olympijský triatlon ,

, 70.3 alebo half (polovičný) triatlon a

a Ironman.

Šprint triatlon

Šprint triatlon je navrhnutý špeciálne pre začiatočníkov alebo pre úplných nováčikov, ktorí sa s ním chcú zoznámiť pred zdolávaním dlhších vzdialeností. Pozostáva zo 750 metrov plávania, 20 km cyklistiky a 5 km behu. Tieto vzdialenosti sú presnou polovicou olympijského triatlonu.

Len pre zaujímavosť – ak by ste sa chystali pretekať do USA, štandardné vzdialenosti pre šprint triatlon sú trošku iné. Štvrť míle (asi 400 m) plávania, 15 míľ (asi 24 km) na bicykli a 3 míle (asi 4,8 km) behu.

Olympijský triatlon

Pozostáva z 1500 metrov plávania, 40 km cyklistiky a 10 km behu. Olympijský triatlon je v súčasnosti najvyhľadávanejším typom. ITU (Medzinárodná triatlonová únia) ho do Olympijských hier zaradila už v roku 1989. V roku 2009 sa však Majstrovstvá sveta v triatlone zmenili na sériu pozostávajúcu zo šiestich pretekov a siedmeho veľkého finále.

Half Ironman a Ironman

Half-Ironman triatlon je tiež nazývaný aj ako 70.3 Ironman, čo je vlastne odvodené od súčtu míľ v pretekoch. Aké sú to ale vzdialenosti? Radšej sa usaďte :). Začneme s polovičným – pozostáva z 1,9 km plávania, 90 km cyklistiky a polmaratónu, čiže 21,1 km behu na záver. A to všetko bez prestávky!

Už si asi viete predstaviť, čo obsahuje celý Ironman. Z pohľadu vytrvalosti je jednou z najväčších výziev triatlonistov. Najvýznamenšie preteky, na ktoré sa treba kvalifikovať a kam sa dostanú len tí najlepší jedinci sú Majstrovstvá sveta. Konajú sa raz ročne na Havaji. Len pre zaujímavosť – limit na zvládnutie pretekov s 3,8 km plávaním, 180 km na bicykli a maratónom je 17 hodín.