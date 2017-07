Všetko, čo potrebujete vedieť o paddleboarde a SUP joge

Z roka na rok sa objavujú nové druhy športových aktivít. Keď už si myslíme, že nič nové sa už vymyslieť nedá, objaví sa nová technika, nové spojenie viacerých športov do jedného alebo aktuálna verzia o správnej výžive. Nie síce úplnou novinkou je paddleboard, ale boom, ktorý v súčasnosti zaznamenáva si rozhodne zaslúži našu pozornosť. Že to nie je len o státí na doske a pádlovaní, odkiaľ pochádza a ako sa dá prepojiť s jogou, sa dočítate v našom článku.

Paddleboarding alebo SUP?

Častokrát si ľudia tieto dva výrazy zamieňajú. Rozdiel medzi paddleboardingom a SUPom je v spôsobe, akým sa ľudia na doskách hýbu. Pri paddleboardingu človek leží alebo kľačí na doske a pohybom rúk sa posúva vpred. Paddleboarding sa využíva najmä na oceáne.

Na rozdiel od toho pri stand up paddleboardingu (v skratke SUP), človek na doske stojí a pohybuje sa pomocou predĺženého pádla. SUP paddleboarding a SUP paddlesurfing sú teda podskupinou alebo odnožou paddleboardingu.

Pôvod SUP paddleboardingu

Dnešná podoba SUP paddleboardingu pochádza z Hawaia, kde miestni surferi a inštruktori počas lekcií surfovania stáli na doskách, aby mali lepší výhľad na prichádzajúcu vlnu a svoju skupinu. Na pohyb pritom používali pádlo. S rozvojom surfovania však pádlo a státie na doskách postupne vymizlo. Zachovali si ho iba niektorí surferi na Waikiki. V 90.-tych rokoch minulého storočia sa opäť na Hawai začali miestni surferi vracať k státiu na surfovacej doske, najmä vtedy, keď neboli veľké vlny alebo sa len chceli udržať vo forme.

V súčasnosti sa SUP paddleboarding rozširuje do všetkých končín sveta a získava si začiatočníkov. Vďaka jeho rozmachu vzniklo veľa možností ako využiť SUP paddleboard – poskytuje aktívny oddych v prírode, môžete ho využiť na udržanie sa vo forme, surfovanie na vlnách oceánu, splavovanie riek (whitewater SUP), rybárčenie aj na cvičenie jogy.

Vyznať sa v typoch paddleboardov

Podľa aktivity, ktorú chcete na paddleboarde vykonávať si vyberte aj vhodnú dosku. Pri prvom kontakte si nechajte poradiť v požičovni, kde vám vysvetlia aký typ dosky je vhodný na vami zvolenú aktivitu.

Vo všeobecnosti ale platí, že najkratšie dosky s dĺžkou do 3 m sa používajú SUP surfovanie. Širšie, dlhšie dosky s oblým koncom sú určené na rekreačné SUP paddleboardovanie a jogu. Vďaka svojej dĺžke a šírke poskytujú väčšiu stabilitu na vode. Tie so špicatým koncom ponúkajú možnosť rýchlejšej jazdy.

Najdlhšie SUP boardy sú zároveň veľmi úzke a určené najmä preteky. Udržať na nich balans je veľmi náročné a vyžaduje dostatok skúseností.

Nafukovací alebo plastový?

Okrem dĺžky, šírky a účelu paddleboardu sú v ponuke aj rôzne materiály dosiek. Pokiaľ však neplánujete zakúpiť si vlastný paddleboard, tak ste odkázaní na to, čo vám bude ponúknuté v požičovni. Pravdepodobne to bude nafukovací paddleboard, ktorý je skladnejší, ľahší na manipuláciu a prenášanie.

Laminátové, či drevené paddleboardy sú vhodné pre ľudí, ktorí sa tomuto športu venujú profesionálne a majú dostatok úložného priestoru.

Ako sa obliecť na SUP paddleboard?

Typ oblečenia závisí v prvom rade od toho v akom prostredí a v akom ročnom období idete na SUP.

V lete je to najjednoduchšie. Oblečte si, čo vám je pohodlné, nemusíte ísť na SUP paddleboard len v plavkách, kľudne si oblečte tričko, krátke nohavice a nezabudnite na pokrývku hlavy a ochranný faktor. Vyberte si oblečenie, v ktorom vám nebude prekážať, ak náhodou padnete do vody.

Počas jari a jesene je možné paddleboardovať, oblečenie však treba prispôsobiť vonkajším teplotám a aktivite, ktorú budete vykonávať. Nepoddceňte najmä obuv, najlepšie bude, ak zvolíte nepremokavé oblečenie alebo neoprén spolu s neoprénovými topánkami. V prechodných obdobiach je dôležité udržať najmä nohy v teple a predísť možným ochoreniam.

Zimný SUP je len pre zarytých milovníkov paddleboardu, ktorí už vedia, že neoprén, neoprénové rukavice a topánky sú nevyhnutné. Zvážiť môžete aj termoprádlo pod neoprén.

Okrem outdoorových miest, kde sa dá paddleboardovať, môžete zájsť aj na SUP jogu napr. na plaváreň. V tomto prípade opäť platí, že si oblečte veci, v ktorých vám je príjemne, môžete sa v nich namočiť do vody a zároveň dodržiavate hygienické normy plavárne.

Načo je SUP paddleboarding dobrý?

Pádlovanie na SUPe vám pomáha zlepšovať rovnováhu, kondíciu, koordináciu pohybov a spevňuje svalstvo celého tela, no najmä jeho stredu (tzv. core).

Pravidelným cvičením si posilníte hlboký stabilizačný systém, ktorý je dôležitý pre správne držanie tela. Pozitívne účinky SUPu zvýšite tým, ak na doske začnete cvičiť jogu. Spojenie balansu na doske s jogovými polohami tzv. ásanami stimuluje k posilňovaniu rovnováhy a pomáha budovať silu a flexibilitu celého tela.

Výhody SUP jogy

SUP joga, ktorá v sebe spája hawaiský stand-up paddleboarding s indickou jogou, má každý rok nových priaznivcov. SUP joga sa cvičí na stojatej vode pokojných ramien riek, jazier, morí alebo v bazénoch.

Predtým ako sa rozhodnete vyskúšať SUP jogu, je vhodné, ak už máte predošlé skúsenosti s jogou alebo SUPom. Vrhnúť sa na SUP jogu môžete aj bez toho, ale uľahčíte úvodnú hodinu sebe aj inštruktorovi, ak budete poznať základné ásany a pravidlá jogy zo súše.

SUP joga pomáha pri práci so sebou samým. Každý pohyb vyžaduje prácu s ťažiskom, správnym dýchaním, veľkú dávku trpezlivosti a koncentrácie a pomalým zaujímaním novej polohy. Ide o jeden z najefektívnejších spôsobov ako posilniť stred tela. Ak ste cvičili jogu doteraz, zistíte, že na paddleboarde musíte každý pohyb robiť oveľa presnejšie – každá chybička bude totiž zviditeľnená vaším pádom. Pri zmenách polohy tela je potrebné robiť veľmi pomalé pohyby, ktoré odzrkadľujú správne rozloženie hmotnosti a zároveň vyvažujú pohyby dosky.

Okrem posilňovania stredového svalstva počas jej cvičenia zapájate aj svaly, ktoré by ste si na súši nikdy neprecvičili. Prvé hodiny určite absolvujte s profesionálnym cvičiteľom jogy, ktorý vás dokáže upozorniť na chyby a usmerniť pri jednotlivých ásanach.

Chcem ísť na SUP jogu! Ale kam?

Nové trendy vo fitnes a športe sa k nám našťastie dostávajú celkom rýchlo, a tak nie je problém zájsť na SUP jogu už ani na Slovensku. Zistili sme pre vás, kde si môžete túto skvelú formu posilňovania svalstva, relaxu a zlepšovania rovnováhy cibriť.

Okrem dovolenkových destinácií, kde SUP jogu určite nájdete (stačí sa len poobzerať a popýtať) môžete v lete chodiť na hodiny SUP jogy na:

bratislavský Draždiak , kde si môžete zacvičiť počas júlových víkendov (konkrétne 9.7 o 9:30, 15.7 o 14:00 a 23.7 o 9:30),

, kde si môžete zacvičiť počas júlových víkendov (konkrétne 9.7 o 9:30, 15.7 o 14:00 a 23.7 o 9:30), na Bobriu hrádzu pri Kuchyni , väčšinou v stredy a nedele,

, väčšinou v stredy a nedele, Peterské bagrovisko pri Hlohovci, (streda 17:15, sobota 10:00 a nedeľa 16:00).

Ak viete o ďalších miestach, kde sa dá cvičiť SUP joga, dajte nám vedieť.