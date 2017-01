Milujete cvičenie aj jedlo? Potom sa naučte stravovať tak, aby sa občasné gastronomické pošmyknutie neodrazilo na vašej ťažko vydretej postave. Občas je to veľmi náročné, keď kráčate okolo fastfoodu alebo výkladu s tortami. Sme len ľudia, takže malé zaváhanie je ospravedlniteľné. No nemalo by sa stať pravidlom.

Túžite vedieť, ako jesť a cvičiť, aby ste dosiahli maximálny efekt? Fit jedlá nemusia byť nechutné ani nudné. Existuje množstvo receptov, vďaka ktorým podporíte svoje snahy v oblasti cvičenia a chudnutia. Zdravá strava je pestrá, výživná a zaujímavá.

Najesť sa do štíhlosti

Po návšteve fitka putujú naše kroky rovno do kuchyne. Veď sme sa predsa zapotili a podali obdivuhodný výkon. Čo si ale pripraviť, aby sme úplne „nezabili“ svoje predchádzajúce snaženie? Prvým dôležitým faktorom, ktorý hrá u každého úlohu, je čas.

Ak cvičíte hneď ráno po prebudení, nemusíte výdatne raňajkovať, ale nevyhnutne doplňte tekutiny. Cvičením nalačno spaľovanie tukov nijako nepodporíte. Ak nebudete cvičiť príliš intenzívne, tak si ním neuškodíte.

Najmä ženy mávajú ráno často nižšiu hladinu cukru v krvi a bez raňajok by im počas cvičenia mohlo prísť zle. Ak patríte medzi nie, dajte si aspoň ľahko stráviteľné ovocie ako je banán, ten vás zasýti rovnako ako kúsok jablka alebo biely jogurt.

Správne načasovanie

Ak sa chystáte do fitka, rozvrhnite si správne stravu. Jedzte dve až tri hodiny predtým, ako sa začnete potiť a formovať postavu. Ešte dôležitejšie ako jedlo pred cvičením je jedlo po ňom. Záleží na tom, či bude vaše telo budovať svalovú hmotu a chudnúť alebo si uchová svoje tukové rezervy na horšie časy. Po veľkej fyzickej záťaži vyčerpáte svoje energetické zásoby a je nevyhnutné opäť ich doplniť. Po športovom výkone sa snažte najesť do hodiny.

Pokiaľ máte neodolateľnú chuť na niečo sladké, doprajte si sladké pečivo alebo kúsok čokolády. Vaše svaly ocenia tieto jednoduché cukry, no nezabúdajte na to, že všetko s mierou. Svalom doprajte bielkoviny, ale aj komplexné sacharidy, ktoré sa nachádzajú v strukovinách a celozrnných produktoch.

Voda nad zlato

Keď cvičíte večer, snažte sa jesť jedlo s minimálnym obsahom sacharidov, ale veľkým množstvom bielkovín. Výbornou voľbou sú kuracie prsia, tvaroh alebo cottage cheese so zeleninou. Pri chudnutí ale aj formovaní postavy sú absolútnym tabu sladené nápoje. Naučte sa piť čistú vodu.