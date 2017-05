Sauna vás zrelaxuje, detoxikuje a pomôže vám aj so znižovaním hmotnosti. Benefity sauny si užívali ľudia po celé stáročia. Kultúra saunovania sa rozšírila z Fínska. Aké má sauna benefity pre ľudský organizmus?

Sauna pomáha znižovať stres a regulovať hormóny

Horúci a dusný vzduch má blahodárny vplyv na ľudský organizmus. Zlepšuje prekrvenie, uvoľňuje svaly a redukuje množstvo kortizolu v krvi. Dlhodobý stres, a teda aj vysoké dávky kortizolu v krvi, majú negatívny vplyv na imunitu organizmu, spôsobujú hormonálnu nerovnováhu a môžu viesť k závažným ochoreniam. No a kde ubúda kortizolu je viac miesta pre endorfíny, hormóny šťastia. Tie sa počas saunovania uvoľňujú do krvi a vy sa cítite uvoľnení a pokojní.

Saunovaním k nižšej hmotnosti

Vedeli ste, že 30 minút saunovania spáli až 600 kalórii? Okrem toho zrýchľuje tep srdca, znižuje tlak, podporuje oxysličenie celého tela a dokonca zrýchli aj metabolizmus. Pol hodinku v saune vaše telo vníma podobne ako intenzívne kardio. A nemusíte sa pri tom ani hýbať.

Detoxikujte sa cez kožu

Intenzívnym potením v saune sa cez vašu kožu vyplavujú toxíny ako olovo, kadmium, arzén, meď, zinok, ortuť a iné chemikálie. Jedná sa o jeden z top spôsobov, ako si detoxiovať telo. Pravidelné saunovanie vám pomôže utužiť zdravie.

Zlepšíte si spánok

Máte problém v noci zaspať a zobudí vás naozaj všetko? Saunovanie vám môže pomôcť. Vyplaví totiž endorfíny a zrelaxuje vaše telo. Skúste si dopriať saunu v poobedných hodinách, na večer sa vaša telesná teplota príjemne schladí a výlet do ríše snov môže začať. Ľudia, ktorí pravidelne navštevujú saunu, majú hlbší spánok.

Pre koho sauna vhodná nie je

Sauna nie je vhodná pre každého. Nachladnutie, chrípka, akútne zápaly aj niektoré infekčné ochorenia kože do sauny nepatria. Saunu by mali vynechať tehotné ženy a ženy v období menštruácie. Nesmú do nej vstupovať epileptici, ľudia so srdcovo-cievnymi ochreniami, vysokým tlakom, chorobami obličiek, pľúc a kĺbov.

Sauna môže výrazne podporiť vaše zdravie, no v spomenutých prípadoch predstavuje veľké riziko. Rovnako do sauny nevstupujte pod vplyvom alkoholu a alkohol nepožívajte ani krátko po skončení saunovania. Namiesto toho rehydratujte svoj organizmus vodou.

Ako sa saunovať a ochladzovať

Vo wellness centrách nájdete niekoľko druhov sáun. Môžete ich využiť všetky alebo len jednu. Ideálne 2-3x. V saune buďte len pokiaľ vám je to ešte stále príjemné, odporúča sa 10-15 minút. No ak sa vám bude ťažko dýchať alebo sa budete cítiť mdlo, odíďte zo sauny aj skôr. S tým, že začiatočníci by mali kvôli teplote sedieť nižšie a až časom vyššie. Nezabúdajte, že sauna je najúčinnejšia, ak sa po nej schladíte. Buď sprchou, vedrom vody alebo si to v zime namierite rovno do snehu. Striedanie tepla a chladu stimuluje krvný obeh a posilňuje aj vašu imunitu.