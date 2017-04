Inka Sombatyová je zumba fitness trénerka, ktorá, okrem iného, pripravuje aj choreografie pre ostatných inštruktorov. Zumba pre ňu nebola láskou na prvý pohľad, ale napriek tomu jej dala druhú šancu a vďaka svojej odhodlanosti to dotiahla až do USA, kde tancovala po boku zakladateľa zumby Beta Péreza. Prečítajte si pozitívnou energiou nabitý rozhovor s touto úspešnou Zumba Jammerkou.

Ako ste sa k zumbe dostali?

K zumbe som sa dostala úplnou náhodou v Bratislave v roku 2008, kedy bola na Slovensku len jedna inštruktorka a zumbu takmer nikto nepoznal. Musím sa priznať, že ma vôbec neuchvátila, takže u mňa bola zumba láska až na druhý pokus. 😀 Potom som vycestovala do nemeckého Hamburgu, kde som absolvovala prvé zumba školenie a začala viesť svoje vlastné hodiny.

Od roku 2011 som aj Zumba Jammer, čo znamená, že robím zumba choreografie pre ostatných inštruktorov. Vďaka tomu som strávila mesiac v Miami so zakladateľom zumby, Betom Pérezom. Tancovala som s ním Fitness Concerty v Orlande, v Los Angeles a v Lille (Francúzsko) a natočila som dve DVD.

Aký bol mesiac po boku Beta Péreza?

Beto je veľmi inšpiratívny človek a ja som vďaka nemu zmenila pohľad na život aj na zumbu ako takú. Toto obdobie patrí k mojim najkrajším v živote. Cvičili sme denne niekoľko hodín v telocvični aj na pláži, ale stálo to za to. Pracovať s tak skúseným človekom, ktorý je síce prísny, ale vie čo robí. Podarilo sa mu dostať z nás presne to, čo chcel. Aj keď raz mi povedal, že mám odísť a vrátiť sa až keď sa to naučím. 😀

Ako sa k nám zumba dostala?

Ako som už spomínala, zakladateľ zumby Beto Pérez pochádza z Kolumbie. Až po jeho príchode do USA v roku 2000 sa stala zumba fenoménom a postupne sa šírila, a ďalej sa šíri, po celom svete. Oficiálne bola založená v roku 2001. Na Slovensko priniesla zumbu naša školiteľka inštruktorov (Zumba Education Specialist) Daniela Čavojec Česneková.

V čom je zumba prospešná? Ktoré partie a svaly dostanú počas zumby zabrať najviac?

Zumba je tanečný fitness program inšpirovaný hlavne latinsko-americkou hudbou. Zapájajú sa pri nej všetky svaly a najmä náš najdôležitejší sval, srdce. Patrí ku kardio skupinovým tréningom a nie je dobrá len pre naše telo, ale aj pre našu myseľ a dušu.

Zabrať dostáva aj náš stred tela, ale čo je najlepšie, vôbec si neuvedomujete, že makáte. Máte pocit, že ste na nejakej párty! Samozrejme, pri nej spaľujeme vysoký počet kalórií, a tým aj chudneme a tvarujeme naše postavičky. Takže vytancujeme aj starosti aj sladkosti 😀

Ako vyzerá hodina zumby?

Začíname zahriatím, pripravením svalov a kĺbov na záťaž veľmi jednoduchými pohybmi. Potom príde tá hlavná tanečná časť s nenáročnými choreografiami, kde prejdeme rôznymi tanečnými štýlmi a ukončíme to skľudnením a strečingom. Všetko pri super hudbe v párty atmosfére :).

Aké máte tipy pre začiatočníkov? Musí človek, ktorý chce cvičiť zumbu, zvládať aspoň základy rytmiky?

Môj tip je nebáť sa, nehanbiť sa a uvoľniť sa. Choreografie nie sú náročné, nabaľujú a opakujú sa. Dôležité je hýbať sa. Nováčikovia majú tendenciu schovávať sa v zadných radoch, čo ja neodporúčam, pretože často zle vidia na inštruktora. Netreba zvládať žiadnu rytmiku, ani ja som nikdy predtým netancovala. Takže „šejkuj“, čo to dá. 🙂

Cvičia zumbu aj muži, deti? Môžu ju cvičiť aj starší ľudia?

Zumba je určená pre všetkých, ktorých baví tanec. Bežne zumbu cvičia aj muži, aj keď v zahraničí častejšie ako u nás. Ale zato máme veľmi šikovných inštruktorov – mužov! Deti aj starší ľudia sú vítaní na bežných hodinách, ale máme aj zumbu len pre deti (Zumba Kids + Zumba Kids Jr) a zumbu pre seniorov (Zumba Gold).

Je zumba stále „in“? Majú ľudia o zumbu stále záujem?

Jednoznačne áno. Samozrejme, už to nie sú stovky ľudí na hodinách (s výnimkou akcií), ale zumba si našla svojich nadšencov, ktorí sú jej stále verní. Naposledy som sa zúčastnila cvičebnej akcie v Nitre, kde prišlo na zumbu 300 ľudí. V septembri organizujem trojdňový zumba pobyt, ktorý je už teraz vypredaný a budeme tam mať 100 zumbákov. Takže zumba stále žije aj na Slovensku. 🙂

Aké druhy zumby sú dnes v kurze? V čom sa líšia od klasickej?

Novinkou je Strong by Zumba, ktorá ale s tancom nemá nič spoločné. Je to vysoko intenzívny intervalový tréning s vlastnou váhou tela, so synchronizovanými pohybmi do hudby, kde hlavnou motivujúcou zložkou je hudba. Cieľom je celková transformácia tela.

Ako často odporúčate cvičiť zumbu? S ktorým športom sa zumba najlepšie dopĺňa?

Myslím, že dvakrát do týždňa je úplne super na udržanie sa vo forme, na vypnutie, psychický relax. Určite odporúčam zumbu kombinovať s inými formami cvičenia. Skôr so silovými cvičeniami, cvičením vo fitku s trénerom, kruhové tréningy a podobne.

Čo Vás okrem zumby nabíja energiou?

Veľa cukru. 😀 Ale nie. Nabíjajú ma práve tí ľudia na zumbe. Tie usmiate a šťastné tváre, pozitívna energia na hodinách, spätná väzba od ľudí. Keď vám po hodine niekto poďakuje, že ste mu zmenili alebo nebodaj zachránili život, že ste jeho motiváciou. To je to, z čoho čerpám. 🙂

V zumba svete ste toho dosiahli už veľa. Aké sú Vaše ďalšie ciele?

Navštíviť so zumbou krajiny, kde som ešte nebola.

