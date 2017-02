Čo znamená 30 minút v živote človeka? Možno si poviete, že je to takmer nič. Lenže týchto 30 minút denne vám stačí na to, aby ste odbúrali nielen zopár kalórií navyše, ale aj stres a cítili sa oveľa lepšie – a to za predpokladu, že ich venujete obyčajnej chôdzi.

Čo však narobíme, keď nám chodenie akosi nezapadá do nabitého harmonogramu každodenného života? V zhone povinností sa nám kráčanie neraz javí ako stratený čas. Preto sa ho snažíme obmedziť na minimum a dostať sa z bodu A do bodu B oveľa rýchlejšie – autami, taxíkmi, autobusmi či električkami. Takto sa snažíme spomenutú polhodinku ušetriť na iné, oveľa „dôležitejšie“ činnosti.

Viete však, že Hippokrates už pred dvetisíc rokmi prehlásil, že „chôdza je pre človeka najlepším liekom“? A nebol ďaleko od pravdy. Aj dnešní fitnes tréneri dobre vedia, že chodenie perfektne doplní cvičenie a posilňovanie. Zároveň však skvelo prospeje telu aj duši hneď z viacerých dôvodov.

Zlepší kvalitu aj dĺžku života

Chôdza pre viacerých predstavuje jediný tréningový režim, aký sú schopní absolvovať. Už len tým, že pôjdete domov pešo alebo o pár zastávok navyše, či zvolíte radšej cestu na piate poschodie po vlastných namiesto jazdy výťahom, podporíte činnosť svojho srdca a spaľovanie nadbytočnej energie.

Rozdiel medzi pohodlným vozením sa a pravidelnou chôdzou si, paradoxne, najviac uvedomia práve tí, ktorí sa pravidelne nevenujú žiadnemu cvičeniu. Výskum Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) preukázal, že ľudia, ktorí denne absolvovali aspoň 20 minút rezkej chôdze, starnú pomalšie a zároveň dokážu prežiť svojich pohodlnejších rovesníkov o ďalšie 3 až 7 rokov.

Znižuje riziko rôznych ochorení

Je to vlastne najjednoduchšia forma kardio cvičenia, ktoré pomáha znížiť hladinu takzvaného LDL, čiže zlého cholesterolu, a zároveň zvyšuje úroveň HDL, čo je pre zmenu dobrý cholesterol, potrebný pre náš organizmus. Polhodinka chôdze denne odďaľuje riziko vysokého krvného tlaku, mŕtvice dokonca cukrovky 2. typu. Nehovoriac o tom, že chôdza na čerstvom vzduchu priamo podporuje tvorbu vitamínu D, ktorý zasa ovplyvňuje kvalitu kostí, ale aj celkový imunitný systém.

Vybuduje silné a zdravé telo

Pravidelnou chôdzou spevňujete lýtka, predkolenné šľachy, zadok aj brucho, no zároveň tým svoje nohy vediete k väčšej vytrvalosti. Ideálne je, ak pripojíte aj chôdzu do vrchu. Niektorí tréneri dokonca odporúčajú, aby ste pri chôdzi používali ľahšie typy obuvi, prípadne kráčali naboso, aby chodidlá boli v kontakte s terénom. Chôdza predstavuje prirodzený pohyb, nezaťažujete pri nej kĺby a spodné časti nôh tak, ako pri behu. Aj napriek tomu by ste mali začať s kratšími prechádzkami a postupne pokračovať dlhšími.

Vyvažuje negatíva sedavého životného štýlu

Faktom zostáva, že väčšiu časť dňa jednoducho presedíme – pri raňajkách, pri prevoze do práce či do školy, pri počítačoch, na obede, pri pozeraní televízie… Práve chôdza nás často ako jediná zachraňuje pred tým, aby nás úplne ovládol sedavý spôsob života.

Kráčanie vám jednoducho dodá viac energie. Nielenže poslní krvný obeh a zvýši tak prísun kyslíka do každej jednej bunky vo vašom tele, zároveň budete mať pocit, že ste oveľa živší, čulejší a aktívnejší. Ak sa na obed radšej prejdete do blízkej reštaurácie alebo kantíny namiesto vyjedania ohriateho pokrmu pri počítači, ľahšie zaženiete aj popoludňajšiu krízu súvisiacu s koncentráciou.

Vzbudzuje kreativitu a schopnosť riešiť problémy

Kráčanie na čerstvom vzduchu neposilní len vaše telo, ale aj činnosť mozgu. Doslova rozžiari vaše neuróny. Logicky najmä preto, že mozog sa pri chôdzi výdatnejšie okysličuje. Skúste sa napríklad zamyslieť nad tým, čo robíte, keď musíte absolvovať nejaký zložitý telefonát? Mnoho ľudí vtedy nesedí pokojne za stolom, ale vstane a dokonca sa pri tom prechádza. Je to podvedomá reakcia na to, že mozog potrebuje novú energiu. To je aj dôvod, prečo mnohí veľkí myslitelia, od Aristotela až po Stevea Jobsa, mali radi dlhé prechádzky.

Odbúrava stres

Nie je to žiaden prejav asociálneho správania, ak z času na čas dostanete chuť uzavrieť sa do seba. Práve kráčanie umožňuje človeku odstrihnúť sa na chvíľu od okolitého sveta a nemyslieť na nič zložité. Ak sa potrebujete vnútorne upokojiť po ťažkom dni, prejdite sa. Kráčajte s pohľadom upretým do diaľky alebo na horizont, ideálne pri vychádzke do prírody.

Pri chôdzi však možno vynikajúco meditovať. Práve jednoduchosť prirodzeného pohybu umožňuje človeku dokonale sústrediť svoju myseľ. Na YouTube napríklad existuje množstvo meditačných videí, ktoré môžete absolvovať počas prechádzky. Takáto pravidelná sústredená meditácia dokáže priniesť efektívnu úľavu od stresu a starostí.

Dáva človeku nové perspektívy

A to doslovne i obrazne. Ak si navyknete častejšie sa presúvať z miesta na miesto pešo, získavate lepší prehľad o svojom okolí a naučíte sa všímať si aj nepatrné detaily, ktoré nemáte šancu zaregistrovať pri jazde hocakým dopravným prostriedkom, či už ide o vône, vynovenú bránu jedného z domov v ulici, nové stoličky pred kaviarňou alebo ďalšie drobnosti. Chôdzou si dokonca cibríte svoju priestorovú orientáciu.

Môže vás zabaviť i nenásilne vzdelávať

Chôdza vás môže urobiť šťastnejšími aj iným spôsobom, pretože v nej môžete spojiť pohyb so samovzdelávaním alebo pasívnym relaxom, či už počúvaním hudby, podcastov alebo audiokníh. Samozrejme, len za predpokladu, že sa pohybujete po bezpečných miestach, a nie na ulici plnej áut či na iných frekventovaných častiach, kde by nedostatok pozornosti mohol byť pre vás nebezpečný.

V každom prípade, ak sa rozhodnete venovať viac času chôdzi, prospeje vám to po všetkých stránkach a vy sa budete cítiť zdravší, uvoľnenejší a hlavne šťastnejší. Skúste to už dnes 😉