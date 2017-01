Je paleo vhodné pre každého?

Low-carb, čiže nízkosacharidové a vysokoproteínové diéty sú účinné na spaľovanie tukov. Ale ako sa skutočná low-carb diéta u osôb so sedavým zamestnaním, ktorí nikdy nešportovali a potrebujú naštartovať, resp. úplne obnoviť svoj metabolizmus líši od aktívnych a štíhlych ľudí, čo denne športujú a dvíhajú činky? Potrebujú to aj oni?

Paleo strava vznikla z predpokladu, že praveká strava z doby kamennej, keď sa človek živil len lovom a zberom, je lepšia a zdravšia než súčasná. Nabáda k návratu k prírode, ku konzumovaniu len prirodzených potravín (mäsa, rýb, bobuľového ovocia a zeleniny, vajec, živočíšnych tukov), prikazuje vyradiť z jedálnička všetky priemyselne spracované potraviny, obilniny a mliečne výrobky, ale aj strukoviny, semená a rastlinné oleje.

Predpokladá, že súčasný človek nedokáže stráviť produkty moderného poľnohospodárstva. Zo skutočnej paleo-stravy si však nízkosacharidové diéta vybrala (pre dnešného človeka) to najmenej „zdravé“ – veľké množstvo bielkovín a nasýtených tukov.

Nie je všetko zlato, čo sa blyští

Isteže, paleo vám pomôže schudnúť. Tento stravovací systém však obnáša aj určité riziká, o ktorých ste možno ešte nepočuli. Potraviny s vysokým obsahom bielkovín znižujú produkciu hormónu štítnej žľazy, čo znižuje telesnú teplotu a množstvo spálených kalórií počas dňa/dní odpočinku.

Ak je príjem sacharidov veľmi nízky, začne nadmerná produkcia stresového hormónu kortizol, ktorý uvoľňuje nahromadenú energiu (tuk) a produkuje tak glukózu, aby ste mohli naďalej fungovať. V kombinácii s intenzívnym cvičením môže dlhodobo viesť k zvyšovaniu krivky kortizolu, čo naruší váš metabolizmus a v konečnom dôsledku zastaví úbytok tuku.

Sacharidy sú potrebné aj na doplnenie svalového glykogénu po intenzívnom tréningu. To, koľko sacharidov by ste mali denne zjesť, je ťažké povedať, záleží to od vášho denného zaťaženia. Ich príjem by však mal byť vyšší v dňoch záťaže a nižší počas voľnejších dní.

Na záver, ak ste nikdy predtým necvičili a chcete spraviť rázny krok smerom k zdravšiemu ja, paleo diéta je pre vás vhodná alternatíva. Naštartuje metabolizmus a začnete efektívnejšie a rýchlejšie spaľovať tuk.

Ak ste kardio športovec a sem-tam vyrazíte do fitka, nemusíte sa báť nadbytočnej energie zo sacharidov, lebo ju aj tak počas behu, cyklistiky, či plávania spálite. Tu je vhodnejšie zvoliť počas dní s kardio tréningom viac sacharidov a v deň silového tréningu zase stravu viac bohatú na bielkoviny. Nič zložité 🙂