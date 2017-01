Asi viete, že vaša strava by mala obsahovať dostatok ovocia a zeleniny. Prečo je to tak? Ktoré druhy ovocia a zeleniny by ste mali konzumovať a ktoré, naopak, radšej nie?

Vláknina, vitamíny a skvelá chuť



Existuje množstvo dôvodov, prečo do svojej stravy zaradiť dostatok ovocia a zeleniny. Tu sú niektoré z nich:

– ovocie a zelenina majú prirodzene nízky obsah kalórií a zasýtia vás bez toho, aby neprimerane navýšili váš energetický príjem. Vysoký obsah mikroživín – obsahujú množstvo vitamínov, minerálov a stopových prvkov, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie organizmu. Ani obsah antioxidantov nie je zanedbateľný.

Všetkého veľa škodí

Na druhej strane však netreba zabúdať na to, že kľúčom k zdraviu je umiernenosť. To platí aj v prípade ovocia a zeleniny:

Ktoré druhy si vyberať?

Ovocie

Zamerajte sa hlavne na ovocie s nízkym (v neobmedzenom množstve) alebo stredným (s mierou) glykemickým indexom (do 70), napr.:

ananás,

banány,

broskyne,

čerešne,

figy,

grepy,

hrozno,

hrušky,

jahody,

jablká,

kiwi,

mango,

marhule,

melón,

drobné bobuľové ovocie,

slivky,

pomaranče.

Overujte si pôvod ovocia a zamerajte sa hlavne na kvalitné plodiny. Striedajte ovocie podľa farby – každá farba naznačuje obsah iných živín. Jedna porcia by mala byť zhruba vo veľkosti vašej dlane.

Zelenina

Vyberajte si kvalitnú zeleninu s overeným pôvodom. Zeleninu z čeľade ľuľkovitých (paradajky, paprika, baklažán,…) konzumujte s mierou. Nespoliehajte sa len len na zeleninu v surovom stave, k dispozícii máte množstvo úprav – varenie, dusenie, pečenie, grilovanie, fermentovanie či naparovanie. Doprajte si tmavozelenú listovú zeleninu v surovom stave, obsahuje veľa zdraviu prospešných látok. Podobne ako v prípade ovocia, aj pri zelenina by mala mať jedna porcia veľkosť dlane.

Obmieňajte farbu a druh konzumovanej zeleniny, možnosti sú skutočne pestré:

kel, mangold, rukola, rôzne druhy šalátu, špenát, karfiol, kaleráb, brokolica, čínska kapusta, ružičkový kel, kapusta, čakanka,

cibuľa, cesnak, pažítka, pór,

mrkva, petržlen, reďkovka, chren, čierny koreň, cvikla,

uhorka, paradajka, paprika, patizón, tekvica, cuketa.

V prípade ovocia aj zeleniny platí, že najlepšie je konzumovať plodiny, ktoré sú práve v sezóne.