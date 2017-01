Všetci vieme, že oddych je dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu. Niekedy sa však o ňom ľahko hovorí, ale dodržať tie odporúčania je už ťažšie. Nie je čas, okolnosti neprajú, všetko ostatné je dôležitejšie. Človek relax odkladá a odkladá, až nakoniec skončí doma s chorobou a v končenom dôsledku stratí viac času, ako by minul na priebežný oddych. Ako odpočívať za pochodu?

Môže to znieť ako oxymoron, teda protichodné tvrdenie, ktorého jedna časť vylučuje tú druhú, ale je to naozaj možné – oddychovať sa dá aj za pochodu. Ide však o dočasné riešenie, keď sa inak naozaj nedá, nie o dlhodobý návyk. Za bežných okolností by ste mali zaradiť aj plnohodnotný pravidelný odpočinok, či už aktívny alebo pasívny.

Úprava denného režimu

Jednoduché úpravy denného režimu spôsobia, že budete mať všetko hotové a ešte si pritom aj odpočiniete.

Pracujte z domu

Ak vám zamestnávateľ ponúka túto možnosť, neváhajte ju využiť.

Práca z domu má hneď niekoľko výhod:

Nemusíte cestovať a získate tak 1 – 2 hodiny viac na spánok. Budete mať viac energie a práca vám pôjde rýchlejšie.

a získate tak 1 – 2 hodiny viac na spánok. Budete mať viac energie a práca vám pôjde rýchlejšie. Nemusíte pracovať v jednom kuse – skúste krátke 20 – 45 minút trvajúce produktívne okná a striedajte ich s oddychovou aktivitou. Uvidíte, že toho stihnete oveľa viac.

– skúste krátke a striedajte ich s oddychovou aktivitou. Uvidíte, že toho stihnete oveľa viac. Pracovné povinnosti môžete vystriedať s domácimi prácami – tak vyhráte hneď dvakrát, lebo pri varení či upratovaní si oddýchnete od práce a tlak z toho, že po návrate domov vás čakajú ďalšie povinnosti, zmizne.

– tak vyhráte hneď dvakrát, lebo pri varení či upratovaní si oddýchnete od práce a tlak z toho, že po návrate domov vás čakajú ďalšie povinnosti, zmizne. Prestávky v zamestnaní trávite pri káve, s kolegami či na obede, väčšinou však v spoločnosti iných ľudí. Doma budete sami a samota je forma oddychu. Unaveného človeka môže vyčerpávať aj neustála spoločnosť iných ľudí. Nahraďte ich seriálom, krátkym cvičením či knihou alebo len tichom. Skvelá je aj meditácia.

Vypnite budík

Doprajte si jeden deň bez budíka. Môže to byť víkend, ale ak máte možnosť pracovať z domu, na budík môžete zabudnúť aj počas pracovného dňa. Stačí to vopred oznámiť. Pracovná doba sa vám síce posunie do večera, ale budete poriadne vyspatí, takže stihnete oveľa viac.

Už jeden takýto deň spraví zázraky s vaším psychickým stavom – večer nebudete v strese, že ráno musíte vstávať a ráno sa zobudíte plní energie a chuti do nového dňa.

Upravte tréning

Ak pravidelne športujete, vymeňte aspoň časť intenzívneho tréningového plánu za regeneračné športy. Stres je najhorším nepriateľom zdravia a organizmus vníma aj šport ako stres. Vo vypätých obdobiach, keď sa na vás valí všetko naraz, vás aj aktivita, pri ktorej zvyčajne odpočívate, môže zložiť.

Joga, pilates, chôdza, severská chôdza či plávanie telo nezaťažia tak ako napr. intervaly či každodenná posilka, ale zároveň udržia kondíciu a uvoľnia unavený pohybový aparát. Športujete, ale zároveň oddychujete.

Nevyhnutné činnosti vykonávajte vedome

Ak sa na vás povinnosti valia z každej strany a nijako sa im nedá vyhnúť, neviete pracovať z domu, musíte trénovať, lebo sa blíži súťaž, ráno sa budíte skoro aj bez budíka, lebo ste nervózni a zo svojho zoznamu úloh jednoducho nič nemôžete vyškrtnúť, skúste sa zamerať na vedomé vykonávanie každej povinnosti.

Znamená to, že budete v jednej chvíli robiť iba jednu vec, a to pri plnom sústredení. Ak pracujete na počítači, vypnite sociálne siete, email skontrolujte len dvakrát denne a sústreďte sa iba na svoju úlohu. Vykonávajte ju pomaly a pokojne. Ak máte domáce povinnosti alebo veľa vybavovania, robte ich pomaly a po jednej. Žiadny multitasking!

Aj ponáhľať sa dá pomaly a paradoxne tak zájdete ďalej. Sústredenie sa len na jednu aktivitu spôsobí, že sa upokojíte, spomalíte a aj napriek tomu, že pracujete, budete mať pocit, že odpočívate. Doplňte to hlbokým dýchaním, najlepšie až do brucha ako pri joge a po celom dni budete mať pocit, že ste sa práve vrátili z relaxačného pobytu.