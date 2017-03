Psychika dokáže spraviť s výkonom športovca veľa. Vidíme to na gymnastke, ktorá spadla a svoj výkon dokončila ďalšími pádmi, či na hokejistoch, ktorí v prvej tretine dostanú 2 góly a už ani tréner ich nedokáže namotivovať vyhrať zápas. Top atléti ako Novak Djoković, Michael Jordan či hokejisti Seattle Seahawks vedia, ako im dokáže stres, strach, úzkosť a neistota podraziť kolená. Proti súperom teda používajú tajnú zbraň. Mindfulness.

Mindfulness, alebo po slovensky všímavosť, znamená byť prítomný a vnímať každý okamih, myšlienky, pocity či okolie. Výborným nástrojom na zdokonaľovanie všímavosti je meditácia. Novak Djoković ako jeden z prvých top atlétov priznal, že tréning mysle považuje za rovnako dôležitý, ako ten fyzický. Denne medituje aspoň 15 minút. Vďaka meditácii dokáže zvládať krízové situácie, nevzdávať sa a sústrediť sa na hru. Negatívne myšlienky počas hry nerieši, necháva ich plynúť bez toho, aby bol ich aktívnou súčasťou.

George Mumford je v oblasti všímavosti a športu známe meno. Meditovať učil Micheala Jordana, Kobeho aj ďalšie hviezdy NBA. V roku 2015 o tom napísal knihu Mindful Athlete. Ak si myslíte, že meditácia je pre vás príliš ezoterická a vy na také čosi nemáte čas, tak vedzte, že Mumford slovo „mindfulness“ pred hráčmi spomenúť vlastne ani nemohol. Považujú ho totiž za „woo-woo“ a oni predsa také čosi robiť nebudú. Mumford si k týmto dvojmetrovým mužom ale cestu našiel.

Po tom, čo Chicago Bulls prišlo o ich najväčšiu hviezdu, Michaela Jordana, boli hráči v strese a neverili si. Vtedy Mumford vstúpil do hry, tím naučil spolupracovať a dosahovať výsledky vďaka meditácii. Tím sa zlepšil a Micheal Jordan sa vrátil.

Ako vám pomáha všímavosť v športe?

Účinky meditácie na človeka popísali už mnohé vedecké štúdie. Nie je to teda ničím nepodložený ezoterický výmysel. Podľa vedeckých výskumov meditácia pomáha zlepšovať imunitu, redukuje stres, zlepšuje pamäť, dokonca napomáha pri zlepšovaní vzájomných vzťahov. Ako športovec určite oceníte prínos aj v ďalších oblastiach.

Zlepšenie koncentrácie

Spomienky na predchadzajúcu chybu, premýšľanie nad všetkými možnými scenármi alebo zaseknutie sa sú u športovcov úplne normálne javy. Myšlienky odvádzajú ich pozornosť, stresujú ich a oni sa jednoducho nedokážu sústrediť na hru. Najmä ak vám v hlave hrá platňa dookola otrepanú a nepravdivú pieseň „Som úplne na nič“. Vďaka dennej meditácii a dýchacím cvičeniam dokážete svoje myšlienky vnímať inak. Vidíte ich, cítite ich ale nezapájate sa do nich. Toto je jeden z dôvodov, prečo je Novak Djoković jedným z najlepších tenistov všetkých čias.

Regulovanie svojich emócii

Ako už bolo spomenuté vyššie, meditácia a dýchacie cvičenia pomáhajú s redukovaním stresu. Pri športe je nutné robiť rýchle rozhodnutia bez emócií, s chladnou hlavou. Inak sa zbytočne dopúšťate chýb. Na všímavosti je skvelé aj to, že sa začnete sústrediť na drobné detaily, ktoré by ste si inak nevšimli. V prípade športovca to môže byť aj choroba, zranenie alebo nábeh na stres. Kým predtým to všetko prišlo nepozorovane, vďaka praktizovaniu všímavosti dokážete tieto javy odhaliť oveľa skôr.

Všímavosť podporuje aj predstavivosť

Predstavivosť je pri športe dôležitá. Potrebujete predsa rýchlo zistiť, aké možnosti máte. Problém nastáva, ak sa vaša predstavivosť vyberie zlým smerom. Teda namiesto pozitívnych výsledkov sa naopak sústredíte na tie negatívne. Všímavosť odvádza vašu pozornosť pozitívnym smerom s koncentráciou na výsledky.

Zavádzanie všímavosti do praxe

Chcete to s tou všímavosťou predsa vyskúšať? Vitajte v klube top športových atlétov. Na začiatok postačí zaviesť do praxe niekoľko drobných cvičení. Skúste sa pri ceste do práce sústrediť na každý váš krok, rátajte došliapnutia do desať a potom začnite od znova. Alebo sa sústreďte na svoje okolie. Vyberte sa do práce inou cestou, než zvyčajne. Vnímajte budovy, stromy, rastliny, tváre ľudí. Pri jedení sa sústreďte na chuť každého sústa. Užívajte si ho a myslite naň.

Nájdite si počas dňa aspoň 5 minút na meditáciu. Začnite v malom a postupne si kľudne čas pri meditácii zvyšujte. Je to len na vás. Na meditáciu nepotrebujete byť budhistický mních. Stačí vám tiché miesto a môžete začať meditovať. Ak s meditáciou len začínate, stiahnite si mobilné aplikácie s databázou nahovorených meditácií, s príjemnými zvukmi alebo len s časovačom na voľnú meditáciu. Pamätajte, meditácia nie je o tom myšlienky vytesniť, ale prijať ich a nechať ich plynúť. Nezapájať sa do nich ani na ne nijako reagovať.