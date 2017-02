V športe potrebujeme energiu, silu a dynamiku. Keď meditujeme, myseľ sa stáva pokojnou a tichou. Ak vo vnútri pociťujeme mier, zo svojho vnútorného života získame nesmiernu silu. Čo to znamená pre športovcov? Ak čo i len na jedinú sekundu zažijeme takýto okamih mieru a pokoja, v športe (bez ohľadu na druh) sa prejaví ako pevná sila. Je takmer neprekonateľná, ale keď sme nepokojní, nemáme ju.



Možno aj vy meditujete a ani o tom neviete

Meditácia je umenie sústrediť sa v jednom časovom okamihu len a len na jedno miesto, na jednu vec, myšlienku alebo oblasť. Prináša so sebou mnohé zdravotné benefity, zlepší schopnosť sústrediť sa, pomôže vám prestať sa znepokojovať a prinesie celkový pocit šťastia.

Určite ste niekedy zažili hlboké zamyslenie sa, z ktorého vás vytrhlo až okolie. Počas cesty autobusom ste uvažovali nad poslednou vecou, ktorú ste riešili v práci. Pred spaním zase nad plánom na zajtrajší deň. Počas varenia obeda nad farbami používanej zeleniny. Tieto skúsenosti majú niečo spoločné – sústredíte sa na jednu vec a nevnímate nič iné navôkol. Dôsledkom je pocit pokoja a zmierenia, a ten vyplýva práve z utíšenia mysle a zo sústredenia sa na jednu jedinú vec. Vedomá meditácia je veľmi podobná, no omnoho silnejšia.

Napriek tomu, že mnoho ľudí aspoň raz za čas skúša meditovať, len malé percento z nich to robí naozaj pravidelne. Možno je to preto, že nevedia, ako s novým zvykom začať a ako si ho udržať. Netreba sa však vzdávať, málokto v začiatočných štádiách vydrží dlhšie ako pár minút. Dôležité je meditovať pravidelne a postupne si pridávať čas.

Niekoľko praktických tipov na začiatok

Začnite dýchaním – hlboké dýchanie spomaľuje frekvenciu srdca, uvoľňuje svaly, pomáha sústrediť sa a je to ideálna cesta ako začať s meditáciou. Najprv strečing – strečing uvoľní svaly a šľachy a umožní vám sedieť (alebo ležať) pohodlnejšie. Navyše ním začína proces „zahĺbenia sa dovnútra“. Umožní sústrediť sa na telo. Meditujte s účelom – treba pochopiť, že meditácia je AKTÍVNY proces. Umenie sústrediť pozornosť na jeden bod je ťažká práca a človek musí byť cieľavedomý. Uvedomte si, keď do vás vstúpi frustrácia – toto je typické v začiatočných štádiách. Človek si začne klásť otázky „čo tu vlastne robím?“ alebo „prečo sa mi nedarí upokojiť myseľ?“. Keď sa to stane, zamerajte pozornosť späť na svoje dýchanie a nechajte frustráciu odísť. Preciťujte časti svojho tela – skvelé cvičenie pre začiatočníkov je uvedomovať si na začiatku meditácie časti svojho tela. Keď sa raz myseľ upokojí, nasmerujte celú svoju pozornosť na chodidlá. Potom ju pomaly posúvajte nahor po jednotlivých častiach tela (vrátane vnútorných orgánov). Prečítajte si jednu či dve knihy o meditácii – poskytnú vám motiváciu a potrebné informácie. Praktiky a návody v nich poslúžia ako dobrý základ. Zaviažte sa k pravidelnosti – meditácia je celoživotná aktivita. Najviac výhod získate, ak nebudete hodnotiť výsledky každého dňa. Vždy spravte svoje maximum a na ďalší deň sa posnažte ho prekonať. Nestresujte sa – toto môže byť pre začiatočníkov najlepší, ale zároveň najťažší tip. Bez ohľadu na to, čo sa počas meditácie stane, hlavne sa neznervózňujte. Meditujte skoro ráno – skoro ráno je nepochybne ideálny čas na cvičenie. Všade je ticho, myseľ nie je zaplavená zmätkom dňa a je menšia šanca, že vás niečo vyruší. Uvedomte si, že váš záujem sa stráca – meditácia je ťažká a určite prídete do obdobia, keď už viac nezapadne do vášho programu. VTEDY je ten čas, kedy musíte meditovať najviac. Tiež odporúčam vrátiť sa ku knihám alebo CD o meditácii. Znova vám privodia chuť meditovať.

Možno si teraz hovoríte, že to nie je nič pre vás a že aj tak neveríte všetkým tým zázračným účinkom. Možno sa vám nechce strácať čas, ktorý by ste radšej venovali tréningu alebo príprave zdravej stravy. Skúste jej však napriek tomu venovať pár minút každý deň a uvidíte, že sa vám to zapáči. Ak sa odhodláte, určite nám dajte vedieť, ako to ide.