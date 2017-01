Ste typ, ktorý miluje extrémne situácie a každý deň musí byť preňho plný dobrodružstiev? Potom aspoň raz v živote vyskúšajte bláznivé športy, ktoré vás nenechajú chladnými. Možno sa vám dostanú pod kožu a možno sa stanú vašou celoživotnou vášňou.

Snowkiting

Poznáte snowkiting? Ak vám to nič nehovorí, je to v poriadku. Táto novinka patrí medzi najmladšie extrémne športy. Na jeho vykonávanie potrebujete lyže alebo snowboard, šarkana a vietor. Nepotrebujete svah ani vlek, stačí vám planina, na ktorej dostatočne fúka a môžete sa voziť do zbláznenia. Adrenalín budete mať vďaka rýchlosti v závratných výškach. Nadšenci už stihli tento šport posunúť na vyšší level. Vybudovali parky plné prekážok.

Ľadolezectvo

Medzi športy, ktoré si získali veľké zastúpenie obdivovateľov, patrí aj ľadolezectvo. Tento šport nevznikol iba kvôli eufórii z adrenalínu, ale najmä kvôli snahe dosiahnuť cieľ. V prípade ľadolezectva dosť studený a vysoký cieľ.

Šport vznikol v 19. storočí, kedy začali ľudia prvýkrát zdolávať najvyššie hory. Občas museli prekonať aj ľadové steny, ako inak vertikálne. Dnes odvážlivci zdolávajú steny za pomoci horolezeckých cepínov a s mačkami na topánkach. Najznámejším ľadolezcom je Dani Arnold, ktorý sa preslávil výstupom na 342 metrov vysoký ľadopád za 27 minút a 13 sekúnd úplne bez istenia. Trúfli by ste si?

Ľadové potápanie

Ak vám bolo doteraz teplo, ďalší šport vám spôsobí zmodranie pier. Čo tak skúsiť ľadové potápanie? Potápanie v tuhých mrazoch je populárne a poriadne nebezpečné. Ľadový potápač musí byť uviazaný o bezpečnostné lano, pomocou ktorého komunikuje s istiacim potápačom. Pri akýchkoľvek problémoch je pripravený skočiť do ľadovej vody a zachrániť svojho kolegu pod hladinou.

Už ste si našli svoj obľúbený adrenalínový šport? Ak nie, možno sme vás inšpirovali, no nezabúdajte, že na ceste za adrenalínom je úzka hranica medzi zábavou a bojom o holý život!