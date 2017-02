Nestraťte cit v ruke a uchovajte si plnú funkčnosť svojich končatín. Môže vám to pripadať ako zbytočné preháňanie, no syndróm karpálneho tunela či tenisový lakeť naozaj hrozí každému z nás – pri manuálnej práci, práci za počítačom, ale aj pri akomkoľvek opakovanom pohybe a dokonca aj pri športe. Podľa niektorých štúdií strávia pacienti so zápalmi šliach horných končatín spôsobenými preťažovaním aj viac ako 100 dní na PN. Nezaraďte sa medzi nich.

Myšia choroba a tenisový lakeť

Syndróm karpálneho tunela poznáme aj pod ľudovým názvom myší syndróm. Tento tunel má v ruke každý – tvoria ho kosti a väzy v zápästí a prechádza ním nerv. Ten má v náplni práce citlivosť a pohyblivosť celej ruky. Okrem toho ovláda šľachy a svaly medzi rukou, predlaktím a ramenom.

Bolesť lakťa na vonkajšej strane sa ľudovo nazýva tenisový lakeť, na vnútornej strane zase oštepársky alebo po novom aj golfový.

Preťaženie sa však môže objaviť pri akomkoľvek kĺbe, či už je to rameno, lakeť, koleno alebo päta. Postihuje úpony, na začiatku svalov sa tvorí nehnisavý zápal. Toto preťaženie vyvoláva problémy pri prekrvení a látkovej výmene na úponoch, teda medzi svalmi a šľachami a kosťami.

Mravce v rukách?

Tieto problémy sa zvyčajne spájajú s rukami a ich tŕpnutím. Najčastejšie sa prejavuje bolesťou v lakti, predlaktí či zápästí, drevenením, tŕpnutím či mravčením prstov pri práci s počítačom či bolesťou rúk pri námahe. Niekedy je príznakom aj obmedzená pohyblivosť prstov.

Ľudia postihnutí týmto syndrómom často nedokážu zaťať päsť, ich svaly strácajú na sile a tŕpnu im dlane. Niekedy sa bolesti rozšíria ďalej, do ramien a šije. Táto choroba sa vyvíja postupne a dlhší čas. Prichádza nenápadne – vo forme únavy, miernych bolestí, straty dokonalej koordinácie. Silná bolesť môže prísť náhle, no často sa rozvíja postupne a nakoniec vyústi až do trvalej pálčivej bolesti.

Opísané príznaky však môžu byť spôsobené aj inými poruchami, napr. herniou či vyklenutím platničky v krčnej chrbtici, ktorá následne tlačí na nervy vedúce do ruky a zápästia. Nespoliehajte sa preto na internet a pri pretrvávajúcich problémoch určite navštívte lekára.

Aj pri tenise a golfe

Ohrození sú nielen lenivci či tí, ktorí dlhodobo pracujú na počítači, ale aj manuálne pracujúci. Napríklad pri práci za pásom sa pohyby neustále opakujú a vzniká problém. Stereotypné a opakované pohyby však robíme aj pri upratovaní, šoférovaní, ručných prácach alebo hre na hudobné nástroje.

Aby to nebolo také jednoduché, tieto ochorenia si môžete privodiť aj pri príležitostnom preťažení. Hrozia však aj športovcom, ktorý používajú pri športe ruky, napr. tenisti, golfisti a iní. Syndróm karpálneho tunela v podstate vzniká tak, že prsty opakovane vykonávajú rovnakú činnosť.

To vyvoláva únavu rúk, zápästí a následný opuch šliach, väzov a mäkkých tkanív. Tento opuch tlačí na nerv a myšia choroba je na svete. Niektorí odborníci však tvrdia, že príčinou je nedostatok horčíka, ktorý dokáže zmierniť zápaly, upravuje krvný obeh, podieľa sa na nervových funkciách a uvoľňuje svalstvo. Opuch dokážu zhoršiť aj hormonálne zmeny, metabolické poruchy či ďalšie zápaly. Poslednou príčinou sú aj poúrazové stavy.

Mám drevenú ruku, čo teraz?

Ťažkosti sa zvyčajne objavia večer alebo v noci, cez deň sa zmierňujú. V prvom momente je najvhodnejšie siahnuť po ľadovom obklade. Ten si priložte na miesto bolesti a tá by sa mala zmierniť. Ide však o krátkodobé riešenie. Kľúčová je liečba. Lekári predpisujú masti v kombinácii s rehabilitačnými procedúrami ako laser, ultrazvuk, elektroliečba či magnetoterapia.

Dlhodobo je samozrejmosťou vylúčenie záťaže. Práve tá dokáže totiž problémy ešte zhoršiť. Ide hlavne o záťaž, ktorá vám problém spôsobila – ak si myslíte, že je u vás príčinou myš a klávesnica počítača, prestaňte ich na čas používaťĎalším riešením je správne cvičenie. S výberom cvikov najlepšie pomôže rehabilitačný pracovník či fyzioterapeut.

Niekedy sa odporúčajú aj lieky proti bolesti s protizápalovým účinkom alebo vitamín B6 s horčíkom. Rýchly efekt má aj injekcia kortikoidov. Takýto druh liečby však nie je vhodné opakovať v krátkom časovom intervale. Pri ťažšom poškodení býva riešením operácia. Pri nej sa pretne väz, ktorý tlačí na nerv. Ak vám už hrozí, skúste enzýmový liek Wobenzym. Mal by urýchliť zotavenie a odstrániť opuchy.

Problémy s pohybovým aparátom sa liečia veľmi ťažko a zvyčajne hrozí progresia akútneho stavu do chronickej diagnózy. Preto radšej stavte na prevenciu a začnite kompenzovať sedavý spôsob života, náročný tréning či fyzickú prácu vhodným rehabilitačným alebo kompenzačným programom. Ak už problémy máte, nespoliehajte sa na určenie diagnózy pomocou internetu, ale čím skôr navštívte lekára.