Nový rok, nový začiatok a nové výzvy. Rok 2017 vo svete fitness sľubuje pokračovanie v nastavených trendoch minulého roku, no ide ešte ďalej. Akým smerom sa bude uberať fitness a cvičenie tento rok?

Podľa celosvetovej ankety o trendoch vo fitness na rok 2017, ktorú robila americká organizácia pre športovú medicínu ACSM, sa mnohé z minuloročných prvkov presadia aj v tomto roku (cvičenie s vlastnou váhou, vysoko-intenzívny intervalový tréning, silový a kruhový tréning). Pilates, spinning a balančný tréning s klesajúcou popularitou sú naopak na zostupe.

Anketa vychádza z odpovedí takmer dvoch tisíc profesionálov z oblasti fitness z celého sveta a definuje trend ako niečo, čo sa presadí na dlhšiu dobu.

Zásadné trendy

Medzi TOP 20 fitness trendov v roku 2017 patria:

Nositeľná elektronika

Cvičenie s vlastnou váhou

Vysoko-intenzívny intervalový tréning

Certifikovaní fitness profesionáli/osobný tréner/wellness kouč

Silový/skupinový/kruhový tréning

Jóga

Fitness programy pre starších ľudí

Nositeľná elektronika a aplikácie

Fitness náramky, inteligentné hodinky, zariadenia monitorujúce polohu GPS a iné “wearables” budú aj tento rok jednotkou medzi fitness trendami. Vývoj technológií napreduje veľmi rýchlo, presnosť merania sa zlepšuje každým novým modelom a aplikácie sledujú čoraz viac funkcií (hladina cukru v krvi, krvný tlaku, dĺžka spánku) a ponúkajú fitness plány šité na mieru.

Inak tomu nebude ani v tomto roku. Prím by mali hrať inteligentné okuliare, inteligentné aj interaktívne textílie.

Rovnováha tela a mysle

Už v antickom Grécku vedeli, že ideálom slobodného človeka je rovnováha medzi duševným a telesným rozvojom. Cvičenie s vlastnou váhou a vysoko-intenzívne intervalové tréningy, ktoré kraľovali minulý rok patria medzi popredné trendy aj teraz. Naviac sa k nim však pridá dôraz na relax a odpočinok mysle. Práca na rozvíjaní mysle je totiž rovnako dôležitá ako fyzická sila.

Pokiaľ tak ešte nerobíte, zamyslite sa nad tým, ako zharmonizovať svoj aktívny život s duchovným a nájdite rovnováhu medzi fyzickou aktivitou a meditáciou. Akú kombináciu si zvolíte – box a jógu, tanec a meditácie, crossfit a mindfulness? Výber je len na vás. Netreba zabúdať aj na pravidelný a dostatočný spánok dôležitý pre celkovú regeneráciu.

Outdoorové aktivity

V ankete ACSM si outdoorové aktivity polepšili o jedno miesto v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom a niet sa čomu čudovať. Poskytujú široké spektrum športového vyžitia (splavovanie riek, vysokohorská turistika, cyklistika, beh), čas trávite na čerstvom vzduchu a môžete ich vykonávať so svojimi priateľmi či rodinou. Pridanou hodnotou sú nádherné scenérie, ktoré počas aktivity uvidíte.

Plazenie

Vyzerá to tak, že plazenie bude hitom roku 2017. Znie to zvláštne, ale je to skvelý cvik, pri ktorom posilňujete brušné a chrbtové svalstvo a svaly okolo panvy. Pri plazení zapájate ramená a boky, zlepšujete si koordináciu pohybov a rovnováhu tela. Ak máte ale problémy s kolenami, zápästím, ramenami, či krkom, plazeniu sa radšej vyhnite.

Hoci sa to zdá jednoduché, musíte zvládať niekoľko úkonov súčasne – dbať na správne dýchanie, držať hlavu hore a plaziť sa. Vyskúšajte to!

Spôsobov ako sa udržať fit počas celého roka je mnoho. A nezabudnite pritom na rozvoj ducha.