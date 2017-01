Mnoho ľudí si nedokáže predstaviť svoj život bez športu. Športovanie prispieva nielen k celkovému fyzickému zdraviu, ale aj k duševnej pohode. Predstavte si však, že sa vám stane úraz alebo vás postihne choroba, a to, čo bolo pre vás prirodzené, sa stane nedosiahnuteľným. Telo naučené vydávať množstvo energie ju zrazu začína ukladať a človek priberá. Zdá sa však, že sa podarilo nájsť riešenie pre prípady, keď sa človek musí vzdať športu.

Šport a jeho výhody však zrejme nie sú nahraditeľné. Tím vedcov z inštitútu veľkej potravinovej spoločnosti zistil, že enzým AMPK (aktivovaná proteínová kináza) ovplyvňujeme metabolizmus podobne ako šport.

V praxi toto zistenie znamená, že pomocou tohto enzýmu by sme mohli dosiahnuť metabolickú premenu glukózy a tukov na energiu, podobne, ako je to pri športovaní. Ľudia, ktorí majú z rôznych príčin obmedzený pohyb alebo cukrovkári s diabetom druhého typu, by mohli vďaka tomuto enzýmu žiť plnohodnotnejšie.

Hlavná autorka štúdie uvádza: „V niektorých prípadoch telo nereaguje správne na inzulín a svalové bunky odmietajú prijať informáciu, ktoré im naznačuje, že potrebujú viac glukózy. Enzým AMPK dokáže nájsť spôsob, ako svalom glukózu dodať.“

Naskytá sa aj možnosť, že nové produkty, ktoré vzniknú, nebudú slúžiť ako „náhrada“ športu, ale pomôžu zvýšiť účinok športovania. Takéto produkty by mohli pomôcť predovšetkým ľuďom trpiacim obezitou.

Zatiaľ sú produkty s obsahom enzýmu AMPK hudbou budúcnosti, predovšetkým je potrebné odhaliť všetky prirodzené katalyzátory, ktoré majú priamy vplyv na funkciu daného enzýmu. Švajčiarski vedci uvádzajú, že ich cieľom nie je nahradiť šport, ale priniesť riešenie pre ľudí, pre ktorých je šport nedostupný z dôvodu ochorenia alebo postihnutia.