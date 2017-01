V zimnom medziobdobí sa mnoho športovcov zatvára do fitka, kde pracujú na svojej silovej príprave. Ak posilňujete, kľúčom k úspechu je dodržiavať aj stravu. Prvý mesiac či dva je to so stravou ťažké, najťažšie je však vzdať sa obľúbených maškŕt. Čo v prípade, keď nebudete vedieť ovládnuť chuť na sladké?



Zjete všetko, čo nezje vás

Príklad: máte za sebou 8 týždňov cvičenia, diéta fungovala bez problémov, vaše svaly sú viditeľnejšie a percento tuku aj váha išli dole. No energia už nie je to, čo bývala. Vaša myseľ začne rozmýšľať o jedle. Už žiadna kuracina so zeleninou, vajcia či tvarohy, ale radšej čokoláda či zmrzlina.

Týchto myšlienok sa len tak nezbavíte, pretože telo si vždy samé vypýta, čo potrebuje a to práve tak, že máte na niečo hroznú chuť. Frustrovane sa upokojujete, že to bude len malý kúsok čokolády, ale zrazu ju zjete celú a máte chuť na ďalšiu! A za ňou zmrzlinu! O 20 minút máte všetko v bruchu a vaše chúťky sú uspokojené. Ako zabrániť ďalším takýmto dňom, aby ste potom nemali zbytočné výčitky?

Ako často môžete?

Samozrejme, že všetko nie je stratené. Ak budete mať takéto „cheat days“, čiže výnimky z režimu, raz do týždňa, nič sa nedeje. Berte ich ako uspokojenie vašich chutí, ktoré v konečnom dôsledku naštartujú váš metabolizmus a doplnia energiu.

Ak trénujete dvakrát denne, cheat days si kľudne môžete zaradiť do jedálnička aj viackrát do týždňa. Ak sa ale chystáte na nejakú fitness súťaž, odporúčame vám striktne dodržiavať diétny plán minimálne posledné 4 týždne pred súťažou.