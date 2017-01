Chia puding s malinami

O semienkach chia ste už určite počuli – patria medzi najnovšie hity zdravého stravovania. V tomto prípade však nejde o hit, ale o naozaj hodnotnú potravinu. Medzi jej najväčšie výhody patrí, že je jedným z úplných zdrojov rastlinných bielkovín, tzn. že obsahuje všetky esenciálne aminokyseliny.



Semienka chia sú navyše bohaté na vlákninu, omega 3 a 6 mastné kyseliny, vápnik, vitamíny skupiny B a antioxidanty. Pomôžu doplniť energiu a zlepšia sústredenie. Sú výborné na zahnanie hladu pri chudnutí a majú aj množstvo iných prospešných účinkov.

Potrebujete

1 šálku mandľového mlieka

1 a pol banánu

4 lyžice semienok chia

čerstvé alebo mrazené maliny

Postup

Banán poriadne roztlačte vidličkou, zalejte mandľovým mliekom a do zmesi pridajte chia semienka. Poriadne premiešajte a na 1 – 2 hodiny uložte do chlaničky. Semienka napučia a konzistencia nebude tekutá, ale krémová. Podávajte vo vysokých pohároch, do ktorých ste navrstvili maliny, chia puding a znova maliny.

Dobrú chuť!